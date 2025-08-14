Bahn-Tunnel Richtung Offenbach wird wieder freigegeben

FRANKFURT/OFFENBACH (dpa-AFX) - Mit Beginn der Schule am Montag (18. August) wird die Vollsperrung des S-Bahn-Tunnels zwischen Frankfurt und Offenbach aufgehoben. "Das Bahnprojekt im S-Bahn-Tunnel nach Offenbach geht weiter gut voran, so dass die Züge nach aktuellem Stand wie geplant nach den Sommerferien am 18. August wieder fahren können", teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit.

Die Bauarbeiten sind allerdings nicht beendet - daher wird es weiter Einschränkungen auf der Strecke geben: Von Montag an bis zu den Herbstferien wird der Tunnel von 20.20 Uhr an teilweise gesperrt, zwischen 0.20 und 4.20 Uhr vollständig.