Bolsonaro weist Putschvorwürfe zurück und fordert Freispruch

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Im Prozess um einen versuchten Staatsstreich möchte Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro vor dem Obersten Gericht einen Freispruch erreichen. Die Vorwürfe seien "das Ergebnis von Schlussfolgerungen und verzerrten Interpretationen von aus dem Zusammenhang gerissenen Handlungen und Äußerungen", zitierte das Nachrichtenportal "G1" aus dem knapp 200 Seiten langen Abschlussplädoyer der Verteidigung.

Bolsonaro steht vor Gericht, weil er nach seiner Wahlniederlage 2022 einen Putschversuch gegen die Regierung seines Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva geplant haben soll. Die Generalstaatsanwaltschaft sieht ihn als Hauptakteur "der gravierendsten Handlungen zur Zerstörung der demokratischen Rechtsordnung" in Brasilien.