Amazon überrascht mit neuem Kommentator für Champions League
- Amazon Prime Video verpflichtet Hannes Herrmann als Kommentator.
- Mats Hummels wird Experte für Fußball-Übertragungen.
- Benedikt Höwedes bleibt Co-Kommentator bei Prime.
(Vorspann SPORT in der Überschrift gestrichen.)
BERLIN (dpa-AFX) - Amazon Prime Video hat nach der Verpflichtung von Mats Hummels als Experten auch die letzte offene Personalfrage für die Fußball-Übertragungen der neuen Saison geklärt. Der kostenpflichtige Streaminganbieter setzt auf Hannes Herrmann als Kommentator für die 17 Spiele der Champions League. Das bestätigte Amazon der Deutsche Presse-Agentur.
Der 36 Jahre alte Reporter hat bereits für Prime Video bei den Tennis-Übertragungen aus Wimbledon gearbeitet. Als Fußball-Kommentator war Herrmann bereits für die Bezahlsender Sky und Sportdigital im Einsatz. Co-Kommentator bleibt Benedikt Höwedes.
Prominente TV-Experten im Einsatz
Der überraschend verpflichtete Kommentator ist Nachfolger von Jonas Friedrich, der zur neuen Saison die Moderation übernimmt. Friedrich folgt in diesem Job auf Alex Schlüter, der zur "Sportschau" der ARD gewechselt ist. Herrmanns erster Champions-League-Einsatz ist am kommenden Dienstag beim Qualifikationsspiel Glasgow Rangers gegen Club Brügge.
Während der Streaminganbieter beim neuen Kommentator auf einen bisher relativ unbekannten Journalisten setzt, hat er vor wenigen Wochen mit Hummels einen sehr prominenten Ex-Profi verpflichtet. Zum Prime-Experten-Team gehören zudem Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning./mrs/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 224,6 auf Nasdaq (14. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +4,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,05 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +4,65 %/+20,68 % bedeutet.
Ob Bullen oder Bären in den nächsten Handelstagen die Deutungshoheit über die jeweils gewünscht Richtung bekommen, wird uns der Chart zeigen:
Als kleine Zusammenfassung ist das hier ganz brauchbar und nimmt mir nebenbei ein wenig Arbeit ab:
Amazon enttäuscht mit Wachstum der Cloud-Sparte - Aktie fällt
01.08.2025 17:24:20
SEATTLE (dpa-AFX) - Marktprognosen mit Quartalszahlen übertroffen, die Aktie fällt trotzdem: Die Wall Street hat von Amazon noch mehr erwartet. Der weltgrößte Online-Händler enttäuschte die Börsianer mit dem Wachstum seiner Cloud-Sparte AWS und einem verhaltenen Gewinnausblick. Für die seit dem Zoll-Schock an den Finanzmärkten Anfang April gut gelaufene Aktie ging es am Freitag im frühen Handel um bis zu acht Prozent nach unten.
"Im Rampenlicht stand eindeutig die Sparte AWS, und die leuchtet nicht so hell wie erwartet", schrieb Analyst Matt Britzman vom britischen Broker Hargreaves Lansdown. Während Microsoft und die Google-Holding Alphabet mit dem Cloud-Wachstum jüngst Stärke demonstriert hätten, sei AWS von Amazon nicht der erhoffte große Erfolg gewesen.
Mit dem Kursrutsch infolge der Quartalszahlen ist das Papier jetzt auch im bisherigen Jahresverlauf wieder im Minus, aber immer noch 35 Prozent über dem Jahrestief von Anfang April. Amazon liegt in der Rangliste der weltweit wertvollsten Tech-Unternehmen mit etwas mehr als 2,3 Billionen Dollar auf Rang vier - weit hinter Nvidia (4,3), Microsoft (3,9) und Apple (3,0) und knapp vor Alphabet (knapp 2,3).
AWS wächst langsamer als Rivalen
Ein weiterer Grund für die Talfahrt der Aktie war Amazons Prognose für das laufende Quartal. Der Konzern stellte beim operativen Ergebnis eine Spanne in Aussicht, die am unteren Ende deutlich unter den Erwartungen der Analysten liegt. Sie hatten im Schnitt mit 19,4 Milliarden Dollar gerechnet. Amazon geht von 15,5 bis 20,5 Milliarden Dollar aus.
Besser als erwartet fiel das Geschäft im vergangenen Quartal aus. Der Umsatz des weltgrößten Online-Händlers stieg im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 167,7 Milliarden Dollar (146,7 Mrd Euro), während die Experten im Schnitt mit gut 162 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der Gewinn sprang um mehr als ein Drittel auf 18,2 Milliarden Dollar hoch.
Das Wachstum der Cloud-Sparte AWS lag im vergangenen Quartal mit 17,5 Prozent gerade so im Schnitt der Markterwartungen. AWS setzt auf den KI-Boom und konkurriert mit den Cloud-Bereichen von Microsoft und Google. Diese hatten zuletzt deutlich höhere Wachstumsraten. Der Umsatz von Microsofts Cloud-Plattform Azure stieg im vergangenen Quartal um 39 Prozent und Googles Cloud-Geschäft um fast 32 Prozent.
KI-Wettrüsten
AWS ist seit Jahren die Nummer eins bei Cloud-Diensten wie Rechenleistung und Speicher aus dem Netz. Alle drei Rivalen stecken jedoch gerade viel Geld in den Ausbau ihrer Rechenzentren, vor allem für KI-Anwendungen. Allein im vergangenen Quartal lagen die Kapitalinvestitionen von Amazon über 31 Milliarden Dollar. Finanzchef Brian Olsavsky ließ durchblicken, dass es im zweiten Halbjahr im ähnlichen Tempo weitergehen soll. Anleger fragen sich, ob sich die hohen Investitionen für Amazon genügend auszahlen.
Amazon-Chef Andy Jassy konterte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, die Branche stehe bei Künstlicher Intelligenz erst am Anfang. Amazon wolle mehr Kunden mit niedrigeren Kosten für den Betreiber ihrer KI-Software anlocken. Und Amazon könne immer noch nicht schnell genug die Kapazitäten ausbauen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.
Offene Fragen rund um Zölle
