Thurgauer Kantonalbank: Erfolgswelle reitet weiter!

Die Thurgauer Kantonalbank zeigt sich im ersten Halbjahr 2025 von ihrer starken Seite. Mit einem Geschäftserfolg, der über 5 Prozent über dem Vorjahreswert liegt, und einem Halbjahresgewinn von 80,9 Millionen Franken, bleibt die TKB auf Erfolgskurs. Das Hypothekarvolumen stieg um 280 Millionen Franken, während die Ausleihungen um 1,3 Prozent wuchsen. Ertragssteigerungen im Zins- und Kommissionsgeschäft unterstreichen die positive Entwicklung. Trotz moderater Kostensteigerung bleibt die Cost-Income-Ratio stabil. Mit Blick auf 2026 plant die TKB organisatorische Anpassungen, um ihre Position im Private Banking zu stärken.

