Thurgauer Kantonalbank: Erfolgswelle reitet weiter!
Die Thurgauer Kantonalbank zeigt sich im ersten Halbjahr 2025 von ihrer starken Seite. Mit einem Geschäftserfolg, der über 5 Prozent über dem Vorjahreswert liegt, und einem Halbjahresgewinn von 80,9 Millionen Franken, bleibt die TKB auf Erfolgskurs. Das Hypothekarvolumen stieg um 280 Millionen Franken, während die Ausleihungen um 1,3 Prozent wuchsen. Ertragssteigerungen im Zins- und Kommissionsgeschäft unterstreichen die positive Entwicklung. Trotz moderater Kostensteigerung bleibt die Cost-Income-Ratio stabil. Mit Blick auf 2026 plant die TKB organisatorische Anpassungen, um ihre Position im Private Banking zu stärken.
- Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 einen Geschäftserfolg, der um über 5 Prozent über dem Vorjahreswert liegt.
- Der Halbjahresgewinn beträgt rund 80,9 Millionen Franken, was leicht unter dem Wert von Mitte 2024 liegt.
- Das Hypothekarvolumen stieg um 280 Millionen Franken auf 25,6 Milliarden Franken, während die gesamten Ausleihungen um 1,3 Prozent auf 27,3 Milliarden Franken wuchsen.
- Der Ertrag aus dem Zinsengeschäft erhöhte sich um 7,2 Millionen Franken auf 149,3 Millionen Franken, während das Kommissionsgeschäft um 7,9 Prozent auf 42,5 Millionen Franken zulegte.
- Die Kosten stiegen moderat um 1,8 Prozent auf rund 98 Millionen Franken, wobei die Cost-Income-Ratio bei 44,6 Prozent blieb.
- Die TKB plant organisatorische Anpassungen für 2026, um ihre Position im Bereich Private Banking zu stärken und die interne Zusammenarbeit zu optimieren.
-1,17 %
+2,25 %
+1,19 %
+7,75 %
+32,23 %
+37,58 %
+68,48 %
+170,00 %
ISIN:CH0231351104WKN:A110VU
