ProCredit Holding: Erfolgreiche H1 2025 mit starker Strategieumsetzung
ProCredit Holding AG glänzt mit beeindruckendem Wachstum und strategischer Transformation, was sich in einem starken Kreditwachstum und soliden Finanzergebnissen im ersten Halbjahr 2025 widerspiegelt.
Foto: adobe.stock.com
- ProCredit Holding AG setzt ihre Wachstums- und Transformationsstrategie erfolgreich um und erzielt im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Kreditwachstum von 504 Mio. EUR bzw. 7,2 % (währungsbereinigt).
- Das Konzernergebnis beträgt 47,0 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalrendite von 9,0 % entspricht.
- Das Kosten-Ertrags-Verhältnis liegt bei 70,9 %, wobei die Kostensteigerungen durch strategische Investitionen weitestgehend abgeschlossen sind.
- Die harte Kernkapitalquote bleibt stabil bei 13,1 %, und die Risikokosten sind mit einem Basispunkt sehr niedrig, was die hohe Portfolioqualität unterstreicht.
- In den Schwerpunktregionen Südost- und Osteuropa verzeichnet die Gruppe ein währungsbereinigtes Kreditwachstum von 7,7 % und eine Eigenkapitalrendite von 10,0 %.
- Der Vorstand bestätigt die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 bezüglich Kreditwachstum, Eigenkapitalrendite und harter Kernkapitalquote und aktualisiert die Prognose für das Kosten-Ertrags-Verhältnis auf rund 70 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei ProCredit Holding & Co.KGaA ist am 14.08.2025.
Der Kurs von ProCredit Holding & Co.KGaA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,4800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,11 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.088,21PKT (-0,74 %).
-0,11 %
+3,61 %
-2,47 %
-15,36 %
+9,22 %
+165,55 %
+63,45 %
-27,10 %
ISIN:DE0006223407WKN:622340
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte