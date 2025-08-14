starkes erstes H1 2025 – positiver Free Cash Flow & Nettogewinn spiegeln operative Stärke in beiden Segmenten wider

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, hochvertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025.

HIGHLIGHTS H1 2025

* Finanzzahlen: Der Nettoumsatz wuchs um 14,1% (yoy) auf EUR 820,6 Millionen, während das EBITDA durch robuste operative Entwicklungen in allen Segmenten von EUR 75,2 Millionen auf EUR 101,4 Millionen (+34,9% yoy) stieg

* Segmente: Aerostructures mit einem soliden Umsatzanstieg von 5,1% (yoy) bei gleichzeitiger deutlicher Verbesserung der EBITDA-Marge von 14,7% auf 17,8%; Energy zeigte eine noch stärkere Dynamik mit einem Umsatzanstieg von 14,4% und einer Ausweitung der EBITDA-Marge von 5,8% auf 6,7%, was auf eine anhaltende operative Hebelwirkung zurückzuführen ist

* Nettogewinn: Starker Nettogewinn von EUR 6,4 Millionen im ersten Halbjahr 2025, obwohl dieser durch nicht zahlungswirksame Wechselkursverluste in Höhe von ca. EUR 24 Millionen beeinträchtigt wurde – ohne diese Währungseffekte hätte der Nettogewinn bei über EUR 30 Millionen gelegen

* Free Cash Flow: Entwicklung des Free Cash Flow von negativen EUR 8,2 Millionen in Q2 2024 auf einen sehr starken positiven Free Cash Flow von EUR 26,0 Millionen in Q2 2025

* Guidance 2025 bestätigt: Montana Aerospace erwartet einen Nettoumsatz von mehr als EUR 1,6 Milliarden mit einem bereinigten EBITDA von mehr als EUR 200 Millionen und einem stark positiven Nettoergebnis und Free Cash Flow

* Segmentprognose 2025 erneut bestätigt: Aerostructures Nettoumsatz: >EUR 850 Millionen und Energy Nettoumsatz: ~ EUR 680 Millionen mit erwarteter Margenausweitung in beiden Segmenten

* Prognose 2026 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von rund EUR 2 Milliarden mit einem bereinigten EBITDA von mehr als EUR 250 Millionen und einem stark positiven Nettoergebnis und Free Cash Flow

Robustes Wachstum – getragen von Resilienz im Bereich Aerostructures und Dynamik in Energy

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 waren die Segmente Aerostructures und Energy von Montana Aerospace weiterhin die primären Wachstumstreiber der Gruppe, die beide eine solide Umsatzsteigerung und ein überproportionales EBITDA-Wachstum erzielten. Diese Leistung wurde trotz anhaltender externer Herausforderungen erzielt, insbesondere im Segment Aerostructures, wo OEMs wie Airbus und Boeing ihre Produktionsraten niedriger als antizipiert hielten. Nichtsdestotrotz konnte das Segment Aerostructures die Volumenausfälle erfolgreich abfedern, indem es das Geschäft mit Drittkunden ausbaute und bestimmte Lieferungen vorverlegte, was die Kapazitätsauslastung und die operative Effizienz verbesserte. Parallel dazu profitierte das Segment Energy weiterhin von einem starken strukturellen Rückenwind im Zusammenhang mit der globalen Energiewende, der durch eine robuste Nachfrage nach Hochspannungsinfrastruktur und einen gut sichtbaren und starken Auftragsbestand unterstützt wurde. Trotz der anhaltenden Volatilität auf dem Luft- und Raumfahrtmarkt unterstützte die diversifizierte Positionierung und die strategische Umsetzung der Gruppe weiterhin das profitable Wachstum.