Grenke AG: Erfolgreicher Start ins Jahr 2025!
Das erste Halbjahr 2025 zeigt ein gemischtes Bild: Während das Konzernergebnis zurückging, verbesserten sich Schadenquote und Cost-Income-Ratio. Zinserträge und operative Erträge stiegen an.
Foto: GRENKE AG
- Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2025 beträgt 26,2 Mio. Euro, im Vergleich zu 45,0 Mio. Euro im Vorjahr.
- Schadenquote sank von 1,9 % im Q1 2025 auf 1,7 % im Q2 2025.
- Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf 56,4 % (Q1-Q2 2024: 57,1 %).
- Übernahme der Franchisegesellschaften steht kurz vor dem Abschluss.
- Zinserträge stiegen im Q2 2025 um 24,7 Mio. Euro auf 165,0 Mio. Euro, während der Zinsaufwand auf 64,0 Mio. Euro anstieg.
- Operative Erträge erhöhten sich um 17,0 Mio. Euro auf 162,8 Mio. Euro, mit einer Cost-Income-Ratio von 56,1 % im Q2 2025.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei GRENKE ist am 14.08.2025.
