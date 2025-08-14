Brockhaus Tech's H1 Revenue Up 2.6% to €112M; 2025 Outlook Steady
Brockhaus Technologies AG navigated a dynamic first half of 2025, showcasing revenue growth and strategic investments amidst sector-specific challenges.
- Brockhaus Technologies AG's revenue increased by 2.6% to €112 million in H1 2025, with an adjusted EBITDA of €25 million.
- Bikeleasing's revenue rose by 2.9% to €97 million, but its adjusted EBITDA decreased by 34.1% to €27 million due to investments in a long-term growth strategy.
- IHSE improved its gross margin to 82.0% and increased its adjusted EBITDA by 299.6% to €1.5 million, driven by a better product and customer mix, particularly in the defense sector.
- The Group's net debt ratio is 1.01x of adjusted LTM EBITDA, remaining below the target level of 2.5x.
- The outlook for fiscal year 2025 remains unchanged, with expected revenue between €225 million and €235 million and adjusted EBITDA between €50 million and €55 million.
- Bikeleasing is transforming from a single-product provider to a multi-benefit platform, with strategic investments in Probonio and Bike2Future to drive future growth.
