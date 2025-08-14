L-KONZEPT Holding: CGRE AG verzögert Jahresabschluss!
Die CGRE AG verschiebt die Veröffentlichung ihres Jahresabschlusses, der nun bis Ende August erwartet wird. Die Ankündigung erfolgte am 14. August 2025 in Leipzig durch EQS News.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Die CGRE AG verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2024.
- Der Jahresabschluss wird voraussichtlich bis Ende August fertiggestellt und veröffentlicht.
- Die Mitteilung wurde am 14. August 2025 in Leipzig veröffentlicht.
- Jürgen Kutz ist der Kontaktperson und Vorstand der CGRE AG.
- Die Mitteilung wurde durch EQS News, einen Service der EQS Group, übermittelt.
- Die CGRE AG ist im Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) gelistet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte