Brockhaus Tech: Umsatz +2,6% auf €112 Mio., EBITDA €25 Mio., Prognose steht
Brockhaus Technologies AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 Wachstum und strategische Investitionen, die den Weg für zukünftige Erfolge ebnen.
Foto: adobe.stock.com
- Brockhaus Technologies AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von +2,6% auf € 112 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 25 Mio.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert mit erwarteten Umsatzerlösen von € 225 Mio. bis € 235 Mio. und einem bereinigten EBITDA von € 50 Mio. bis € 55 Mio.
- Bikeleasing investiert in eine langfristige Wachstumsstrategie und verzeichnete Umsatzerlöse von € 97 Mio. (+2,9%), während das bereinigte EBITDA um -34,1% auf € 27 Mio. sank.
- IHSE steigerte die Rohertragsmarge durch einen verbesserten Produkt- und Kundenmix, insbesondere im wachsenden Defense-Geschäft, mit Umsatzerlösen von € 14 Mio. (+0,8%) und einem bereinigten EBITDA von € 1,5 Mio. (+299,6%).
- Die Nettoverschuldung im Konzern beträgt 1,01x des bereinigten LTM EBITDA, was deutlich unter dem Zielwert von 2,5x liegt.
- Der Free Cashflow vor Steuern lag bei € -22,7 Mio., was hauptsächlich auf die verschobene Auszahlung einer Refinanzierungstranche bei Bikeleasing zurückzuführen ist.
-0,39 %
-2,99 %
-9,74 %
-13,21 %
-54,95 %
-34,80 %
-57,46 %
-61,99 %
ISIN:DE000A2GSU42WKN:A2GSU4
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte