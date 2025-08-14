    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrockhaus Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Brockhaus Technologies
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brockhaus Tech: Umsatz +2,6% auf €112 Mio., EBITDA €25 Mio., Prognose steht

    Brockhaus Technologies AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 Wachstum und strategische Investitionen, die den Weg für zukünftige Erfolge ebnen.

    Brockhaus Tech: Umsatz +2,6% auf €112 Mio., EBITDA €25 Mio., Prognose steht
    Foto: adobe.stock.com
    • Brockhaus Technologies AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von +2,6% auf € 112 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 25 Mio.
    • Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert mit erwarteten Umsatzerlösen von € 225 Mio. bis € 235 Mio. und einem bereinigten EBITDA von € 50 Mio. bis € 55 Mio.
    • Bikeleasing investiert in eine langfristige Wachstumsstrategie und verzeichnete Umsatzerlöse von € 97 Mio. (+2,9%), während das bereinigte EBITDA um -34,1% auf € 27 Mio. sank.
    • IHSE steigerte die Rohertragsmarge durch einen verbesserten Produkt- und Kundenmix, insbesondere im wachsenden Defense-Geschäft, mit Umsatzerlösen von € 14 Mio. (+0,8%) und einem bereinigten EBITDA von € 1,5 Mio. (+299,6%).
    • Die Nettoverschuldung im Konzern beträgt 1,01x des bereinigten LTM EBITDA, was deutlich unter dem Zielwert von 2,5x liegt.
    • Der Free Cashflow vor Steuern lag bei € -22,7 Mio., was hauptsächlich auf die verschobene Auszahlung einer Refinanzierungstranche bei Bikeleasing zurückzuführen ist.


    Brockhaus Technologies

    -0,39 %
    -2,99 %
    -9,74 %
    -13,21 %
    -54,95 %
    -34,80 %
    -57,46 %
    -61,99 %
    ISIN:DE000A2GSU42WKN:A2GSU4





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Brockhaus Tech: Umsatz +2,6% auf €112 Mio., EBITDA €25 Mio., Prognose steht Brockhaus Technologies AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 Wachstum und strategische Investitionen, die den Weg für zukünftige Erfolge ebnen.