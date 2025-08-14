Wacker Neuson: Halbjahresbericht bestätigt Prognose für 2025
Trotz eines herausfordernden ersten Halbjahres 2025 mit Umsatzrückgängen zeigt die Wacker Neuson Group positive Entwicklungen im Free Cashflow und eine verbesserte Kapitalquote.
Foto: Wolfilser - stock.adobe.com
- Konzernumsatz der Wacker Neuson Group im ersten Halbjahr 2025 beträgt 1.074,9 Mio. Euro, was einem Rückgang von 10,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die EBIT-Marge im ersten Halbjahr 2025 liegt bei 5,2 %, was einen Rückgang um 1,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Der Free Cashflow im ersten Halbjahr 2025 beträgt 67,7 Mio. Euro, deutlich höher als im Vorjahr (4,5 Mio. Euro).
- Die Net-Working-Capital-Quote hat sich zum 30. Juni 2025 auf 32,8 % verbessert, verglichen mit 36,3 % im Vorjahr.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird bestätigt, mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 2.100 und 2.300 Mio. Euro und einer EBIT-Marge zwischen 6,5 und 7,5 %.
- Alle Regionen verzeichnen Umsatzrückgänge, wobei die Region Asien-Pazifik den stärksten Rückgang von 23,4 % aufweist.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Wacker Neuson ist am 14.08.2025.
Der Kurs von Wacker Neuson lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,275EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,11 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.088,21PKT (-0,74 %).
ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01
