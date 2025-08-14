CEWE Stiftung: Starke Q2-Zahlen bestätigen Jahresziele!
CEWE glänzt im zweiten Quartal 2025 mit einem Umsatzplus von 3,1% und zeigt besonders im Fotofinishing-Sektor Stärke, während der Online-Druck schwächelt.
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
- CEWE verzeichnet im zweiten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 3,1% auf 156,0 Mio. Euro, wobei das Kerngeschäft Fotofinishing um 3,9% wächst.
- Der kommerzielle Online-Druck leidet unter einem schwachen deutschen Markt, was zu einem Umsatzrückgang und einem negativen EBIT von -0,6 Mio. Euro im zweiten Quartal führt.
- Das Fotofinishing-Geschäft zeigt ein Umsatzwachstum von 4,6% im ersten Halbjahr 2025, wobei die Verkaufszahlen des CEWE FOTOBUCHs um 0,8% steigen.
- Der Einzelhandel von CEWE, insbesondere in Norwegen, verzeichnet im zweiten Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,9% auf 8,1 Mio. Euro.
- Die Eigenkapitalquote von CEWE steigt leicht auf 66,7%, und der ROCE liegt bei 17,1%, was die stabile finanzielle Position des Unternehmens unterstreicht.
- CEWE bestätigt seine Jahresprognose für 2025 mit einem erwarteten Gruppenumsatz von 835 bis 865 Mio. Euro und einem Gruppen-EBIT von 84 bis 92 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Pressemitteilung zum H1 2025, bei CEWE Stiftung ist am 14.08.2025.
Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 99,10EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.088,21PKT (-0,74 %).
