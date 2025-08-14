3U HOLDING AG: Starkes Wachstum trotz schwieriger Zeiten 2025
Die 3U HOLDING AG trotzt Unsicherheiten mit strategischer Neuausrichtung und innovativen Investitionen, während sie optimistisch in die Zukunft blickt.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- Die 3U HOLDING AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten eine solide Geschäftsentwicklung.
- Eine strategische Neuausrichtung im SHK-Segment wurde eingeleitet, nachdem eine geplante Akquisition nicht zustande kam.
- Der Konzernumsatz sank leicht um 2,4 % auf EUR 28,3 Mio., wobei das ITK-Segment einen Umsatzrückgang von 29,2 % verzeichnete.
- Die Bitcoin-Investitionen wurden ausgebaut, mit einem Gesamtbestand von 358,3 Bitcoin und einem Investitionsvolumen von über EUR 26,6 Mio.
- Der Vorstand bestätigt den Ausblick für 2025 mit erwarteten Gesamterlösen von EUR 62 Mio. bis EUR 66 Mio. und einem ausgeglichenen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.
- Im Bereich Erneuerbare Energien wurde die Stromproduktion im Solarpark Adelebsen gesteigert, während die Windenergieproduktion aufgrund von Umbauarbeiten zurückging.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Halbjahresfinanzbericht, bei 3U HOLDING ist am 14.08.2025.
Der Kurs von 3U HOLDING lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
+0,31 %
-3,19 %
-0,31 %
-11,09 %
-38,42 %
-6,73 %
+153,17 %
-73,33 %
ISIN:DE0005167902WKN:516790
