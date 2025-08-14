41 0 Kommentare Rekordgewinn: Swiss Re erzielt 2,6 Mrd. USD im ersten Halbjahr!

Swiss Re beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit einem satten Gewinn von 2,6 Mrd. USD und einer Eigenkapitalrendite von 23,0%. Die Sparte Property & Casualty Reinsurance glänzt mit einem Gewinn von 1,2 Mrd. USD und einem Schaden-Kosten-Satz von 81,1%. Corporate Solutions steuert 430 Mio. USD Gewinn bei und erreicht einen Schaden-Kosten-Satz von 88,2%. Life & Health Reinsurance überzeugt mit einem Gewinn von 839 Mio. USD. Mit einer SST-Quote von 264% zeigt sich Swiss Re kapitalstark. Der Rückzug aus iptiQ ist beschlossen, Verkäufe an Hannover Re und Allianz Direct sind abgeschlossen.

