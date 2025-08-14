Rekordgewinn: Swiss Re erzielt 2,6 Mrd. USD im ersten Halbjahr!
Swiss Re beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit einem satten Gewinn von 2,6 Mrd. USD und einer Eigenkapitalrendite von 23,0%. Die Sparte Property & Casualty Reinsurance glänzt mit einem Gewinn von 1,2 Mrd. USD und einem Schaden-Kosten-Satz von 81,1%. Corporate Solutions steuert 430 Mio. USD Gewinn bei und erreicht einen Schaden-Kosten-Satz von 88,2%. Life & Health Reinsurance überzeugt mit einem Gewinn von 839 Mio. USD. Mit einer SST-Quote von 264% zeigt sich Swiss Re kapitalstark. Der Rückzug aus iptiQ ist beschlossen, Verkäufe an Hannover Re und Allianz Direct sind abgeschlossen.
Foto: Ennio Leanza - dpa
- Swiss Re erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Gewinn von 2,6 Mrd. USD, was einer Eigenkapitalrendite von 23,0% entspricht.
- Die Geschäftseinheit Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielte einen Gewinn von 1,2 Mrd. USD mit einem Schaden-Kosten-Satz von 81,1%.
- Corporate Solutions verzeichnete einen Gewinn von 430 Mio. USD und einen Schaden-Kosten-Satz von 88,2%.
- Life & Health Reinsurance (L&H Re) erzielte einen Gewinn von 839 Mio. USD.
- Die Kapitalausstattung von Swiss Re ist stark, mit einer geschätzten SST-Quote von 264% per 1. Juli 2025.
- Swiss Re plant den Rückzug aus iptiQ und hat bereits den Verkauf des australischen Geschäfts an Hannover Re und den Verkauf von iptiQ EMEA P&C an Allianz Direct abgeschlossen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Re ist am 14.08.2025.
+0,80 %
-0,63 %
+5,10 %
-0,09 %
+45,14 %
+100,22 %
+129,96 %
+98,44 %
+146,08 %
ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte