    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wenig Glaube an Waffenruhe durch Alaska-Gipfel

    Für Sie zusammengefasst
    • Geringe Erwartungen an Trump-Putin-Gipfel in Alaska.
    • Nur 13% glauben an Waffenruhe zwischen Russland, Ukraine.
    • 42% für Gebietsabtretungen, 45% gegen Verzicht.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Deutschen scheint eher geringe Erwartungen an das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska zu haben. Dass Trump dort so weit vermitteln kann, dass es zu einer Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine kommt, glauben laut dem neuen ZDF-"Politbarometer" lediglich 13 Prozent der Befragten. 84 Prozent bezweifeln dies.

    Nur 14 Prozent der Deutschen sind der Ansicht, Putin habe ernsthaftes Interesse an einer dauerhaften Waffenruhe, 82 Prozent sprechen ihm dies ab. Für eine dauerhafte Waffenruhe halten zudem neun von zehn der Befragten es für wichtig, dass die Ukraine direkt an den Gesprächen beteiligt wird.

    Gespalten sind die Deutschen in der Frage möglicher Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland. 42 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, dass die Ukraine auf einen Teil ihres von Russland besetzten Staatsgebiets verzichtet, wenn dadurch der Krieg beendet werden kann. Ähnlich viele (45 Prozent) sind hingegen der Meinung, die Ukraine sollte weiter für die Befreiung dieser Gebiete kämpfen./shy/DP/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Umfrage Wenig Glaube an Waffenruhe durch Alaska-Gipfel Die Mehrheit der Deutschen scheint eher geringe Erwartungen an das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska zu haben. Dass Trump dort so weit vermitteln kann, dass es zu einer Waffenruhe zwischen Russland …