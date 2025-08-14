    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    RWE schneidet etwas schwächer ab als erwartet - Jahresziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • RWE verzeichnete stärkere Ergebniseinbußen als erwartet.
    • Geringeres Windaufkommen und schwaches Handelsgeschäft.
    • CEO Krebber bestätigt Jahresziel für Nettogewinn.
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    ESSEN (dpa-AFX) - Die Ergebniseinbußen beim Energiekonzern RWE sind im ersten Halbjahr etwas deutlicher ausgefallen als von Analysten geschätzt. Geringeres Windaufkommen, ein bislang schwaches Geschäft beim Handel mit Energie, sowie eine Normalisierung beim Terminverkauf des Stroms nach den Preiskapriolen der Vergangenheit, führte der Dax -Konzern am Donnerstag in Essen als Gründe dafür an. RWE-Chef Markus Krebber sieht den Konzern aber auf Kurs: "Wir haben die Hälfte unseres Jahresziels für das bereinigte Nettoergebnis je Aktie erreicht", sagte er laut Mitteilung und bestätigte die Prognose.

    Im ersten Halbjahr fiel das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) von RWE im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 26 Prozent auf gut 2,1 Milliarden Euro und damit etwas stärker als vom Unternehmen befragte Analysten im Median geschätzt hatten. Der von Krebber erwähnte bereinigte Nettogewinn lag bei 1,06 Euro je Aktie und soll im Gesamtjahr zwischen 1,80 und 2,50 Euro erreichen./lew/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 35,52 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -2,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 25,95 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der RWE Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +11,84 %/+34,79 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
