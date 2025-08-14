Bilfinger auf Kurs zu Jahreszielen - Umsatz und Ergebnis legen zu

unicum schrieb 11.03.25, 16:56

Soo, jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen, mir das Zahlenwerk 2024 etwas mehr im Detail anzuschauen. Hier mal das Wesentliche:



Sondereffekte, ausschließlich bezogen auf Stork-Akquistion. Der Rest ist vernachlässigbar. Im Einzelnen:

Dem Ertrag aus Badwill 33,8 M€ stehen 14,8 M€ Restrukturierungsaufwand bei Stork (im Wesentlichen Abfindungen) und 6,7 M€ Harmonisierungs- und Integrationsaufwendungen, sowie 6 M€ PPA, gegenüber. Saldiert macht das einen postiven Sondereffekt von 6,3 M€ auf EBIT-Basis. Abzüglich 7,1 M€ AtEquity-Ergebnis macht das ein Betriebsergebnis von genau 145,00 M€. Im Sommer bin ich hier von einem Betriebsergebnis von rund 132 M€ ausgegangen, allerdings ohne Stork-Beitrag am ordentlichen Betriebsergebnis.

Stork wurde offenbar tatsächlich zunächst mal mit 74,5 M€ recht günstig erworben. Was an Nachzahlungen noch anfällt, weiß ich nicht.



Weiteres in G&V:

Abschreibungen für Leasing: 64,4 M€. Insgesamt stehen von den langf. Finanzschulden von 317 M€ 142 M€ für langfr. Leasing.

CF recht erfreulich für Bilfinger, im Call wurde zwar gesagt, dass die Cash Conversion Rate nachhaltig nicht über 80% zu bekommen sei aber angesichts der Forderungen LuL in der Bilanz sind die 2025 vielleicht erreichbar, wenn auch der Nahe Osten übeproportional stark gestiegen ist (schwierige Schuldner).

Unterhalb dem Betriebsergebnis ist alles ein bisschen besser, als von mir erwartet. Allerdings sind die Zinserträge auf 28,7 M€ (19,6 M€) gestiegen. Das mag mit dem verbesserten Zinsniveau zusammenhängen, ich gehe allerdings auch von einem kleinen Sondereffekt aus.



Sonstiges:

Vollständige Integration Stork bis Mitte 2025,

Fokus für Zukäufe jetzt USA und Mittlerer Osten (Anmerkung: auf die USA müsste, nach meiner Einschätzung, der Großteil der Verlustvorträge entfallen),

Nordamerika ist immer noch operativ negativ,

Zwei betriebsbedingte Todesfälle von an Subunternehmer ausgeliehene Arbeitnehmer,

Nichtaktivierte Verlustvorträge KöSt.: 1.003 M€, GewSt. 1.027 M€.

Im CC wurde gesagt, dass es keine Neuigkeiten bezüglich des Unglücks mit dem Fähranleger gibt,

Das Jahr 2025 wird in der ersten Hälfte eher schwach beginnen um dann im zweiten Halbjahr deutlicher positiv zu verlaufen.



Nimmt man jetzt jeweils die Mitte der Prongnosespannen, dürfte das Betriebsergebnis 2025 grob bei 280 bis 295 M€ herauskommen => KGV 13,1, EV/EBIT ca. 8,4. Die Dividendenrendite bleibt, trotz der erfreulichen Kursentwicklung der Aktie, konstant auf hohem Niveau von jetzt 3,6 Prozent.



Bilfinger muss jetzt sehen, dass das Geschäft in USA endlich mal in die Gänge kommt. Dort ist m.E. jetzt der größte Hebel - und mutmaßlich ein Großteil der gigantischen Verlustvorträge.