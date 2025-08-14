    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bilfinger auf Kurs zu Jahreszielen - Umsatz und Ergebnis legen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Höhere Nachfrage aus Pharma- und Ölindustrie treibt Umsatz.
    • Umsatz stieg um 4% auf 1,35 Mrd. Euro im Q2.
    • Jahresziele bestätigt, neue Mittelfristziele im Dezember.
    Bilfinger auf Kurs zu Jahreszielen - Umsatz und Ergebnis legen zu
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Eine höhere Nachfrage aus der Pharma- sowie Öl- und Gasindustrie haben dem Industriedienstleister Bilfinger im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Zudem profitierte das Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um vier Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Aus eigener Kraft erhöhten sich die Erlöse um zwei Prozent. Damit traf Bilfinger die Erwartungen der Analysten.

    Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte um sechs Prozent auf 74 Millionen Euro zu. Dazu trug auch das aufgelegte Sparprogramm bei. Unter dem Strich verharrte der Gewinn mit 48 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Die Jahresziele bestätigten die Mannheimer. Derweil will der Bilfinger-Vorstand um Unternehmenschef Thomas Schulz am 2. Dezember im Rahmen eines Kapitalmarktes neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2030 veröffentlichen./mne/zb

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.749,83€
    Basispreis
    2,11
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.038,99€
    Basispreis
    2,09
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bilfinger

    +0,16 %
    -0,26 %
    +2,11 %
    +26,52 %
    +92,36 %
    +202,42 %
    +406,16 %
    +127,17 %
    +209,49 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 94,45 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um -0,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,57 Mrd..

    Bilfinger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -26,04 %/+10,94 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bilfinger - 590900 - DE0005909006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bilfinger. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bilfinger auf Kurs zu Jahreszielen - Umsatz und Ergebnis legen zu Eine höhere Nachfrage aus der Pharma- sowie Öl- und Gasindustrie haben dem Industriedienstleister Bilfinger im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Zudem profitierte das Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen. Der Umsatz kletterte in den drei …