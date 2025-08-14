Wacker Neuson bestätigt nach Umsatz- und Gewinnrückgang Prognose

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 17.092 auf Ariva Indikation (13. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um +6,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,63 Mrd..

Wacker Neuson zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,111EUR. Von den letzten 9 Analysten der Wacker Neuson Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -31,03 %/+16,38 % bedeutet.