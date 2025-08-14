Wacker Neuson bestätigt nach Umsatz- und Gewinnrückgang Prognose
- Umsatz und Gewinn von Wacker Neuson gesunken.
- Erholung in Märkten verläuft nur langsam.
- Prognose bleibt optimistisch wegen Infrastrukturpaket.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Die Erholung verlaufe in manchen Märkten nur langsam, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Im zweiten Quartal habe Wacker Neuson Umsatz und die operative Marge gegenüber dem Vorquartal verbessern können. Der Umsatz sank im ersten Halbjahr um rund elf Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um ein Drittel auf gut 58 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Wacker Neuson mit 28,8 Millionen Euro 47 Prozent weniger. Die Prognose für das Jahr bekräftigte der Baumaschinenhersteller. Dabei hofft das Unternehmen, kurz- und auch mittelfristig von konjunkturellen Impulsen, wie dem erwarteten Infrastrukturpaket in Deutschland, zu profitieren./nas/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie
Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 17.092 auf Ariva Indikation (13. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um +6,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,63 Mrd..
Wacker Neuson zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,111EUR. Von den letzten 9 Analysten der Wacker Neuson Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -31,03 %/+16,38 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Wacker Neuson - WACK01 - DE000WACK012
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Neuson. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bild: 12111_20250430114317_wn2024
Also laufen lassen. Schon 60% plus in 2025. Es gibt grössere Problemfälle in meinem Portfolio.
Letztes Jahr waren wir vor Divi im Hoch bei 18,80 und dieses Jahr bei einer Divi von mickrigen 0,60 bei 22,xx
enger Markt da treibt irgend jemand sein Spiel und zieht dann möglicherweise den Stöpsel raus, wenn es niemand erwartet.