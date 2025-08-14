WDH/Insolvenzen
Grenke verdient erneut weniger - Sieht Trendumkehr
- Hohe Insolvenzen drücken Grenkes Gewinn stark.
- Zweites Quartal: Gewinn nur 16 Millionen Euro.
- Konzernchef sieht erste Anzeichen der Besserung.
BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Die weiterhin hohe Zahl an Insolvenzen hat dem Leasingspezialisten Grenke auch im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich verdiente der Konzern noch 16 Millionen Euro, das waren mehr als ein Drittel weniger als im Vorjahr, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte.
Bereits zum Jahresstart hatte Grenke heftige Gewinneinbußen wegen der vielen pleitegegangenen Kunden hinnehmen müssen. In den ersten drei Monaten war der Gewinn gar um rund die Hälfte auf rund zehn Millionen Euro eingebrochen. Konzernchef Sebastian Hirsch sieht nun aber erste Zeichen für Besserung: "Mit der deutlichen Gewinnsteigerung im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal haben wir die Trendumkehr eingeleitet".
Grenke sei daher auf Kurs zu den Jahreszielen, so Hirsch. Diese sehen selbst im schlechtesten Fall noch ein moderates Gewinnwachstum vor./tav/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie
Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 17,22 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +2,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,52 %.
Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 829,48 Mio..
GRENKE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +16,86 %/+66,94 % bedeutet.
