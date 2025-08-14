Leasinganbieter Grenke verdient erneut weniger - Sieht Trendumkehr

Grenke sei daher auf Kurs zu den Jahreszielen, so Hirsch. Diese sehen selbst im schlechtesten Fall noch ein moderates Gewinnwachstum vor./tav/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 17,22 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +2,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,52 %.

Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 829,48 Mio..

GRENKE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +16,86 %/+66,94 % bedeutet.