    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE

    Insolvenzen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leasinganbieter Grenke verdient erneut weniger - Sieht Trendumkehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinneinbruch bei Grenke: 16 Mio. Euro im Q2
    • Vorjahr: Gewinn um über ein Drittel gesunken
    • Erste Anzeichen der Besserung laut Konzernchef Hirsch
    Insolvenzen - Leasinganbieter Grenke verdient erneut weniger - Sieht Trendumkehr
    Foto: GRENKE AG

    BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der weiterhin hohe Zahl hat Insolvenzen hat dem Leasingspezialisten Grenke auch im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich verdiente der Konzern noch 16 Millionen Euro, das waren mehr als ein Drittel weniger als im Vorjahr, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte.

    Bereits zum Jahresstart hatte Grenke heftige Gewinneinbußen wegen der vielen pleitegegangenen Kunden hinnehmen müssen. In den ersten drei Monaten war der Gewinn gar um rund die Hälfte auf rund zehn Millionen Euro eingebrochen. Konzernchef Sebastian Hirsch sieht nun aber erste Zeichen für Besserung: "Mit der deutlichen Gewinnsteigerung im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal haben wir die Trendumkehr eingeleitet".

    Grenke sei daher auf Kurs zu den Jahreszielen, so Hirsch. Diese sehen selbst im schlechtesten Fall noch ein moderates Gewinnwachstum vor./tav/zb

    GRENKE

    +2,51 %
    +6,23 %
    +3,55 %
    +26,61 %
    -29,38 %
    -26,62 %
    -75,15 %
    -61,71 %
    -5,58 %
    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 17,22 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +2,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 829,48 Mio..

    GRENKE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +16,86 %/+66,94 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu GRENKE - A161N3 - DE000A161N30

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über GRENKE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Insolvenzen Leasinganbieter Grenke verdient erneut weniger - Sieht Trendumkehr Der weiterhin hohe Zahl hat Insolvenzen hat dem Leasingspezialisten Grenke auch im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich verdiente der Konzern noch 16 Millionen Euro, das waren mehr als ein Drittel weniger als im …