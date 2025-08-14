Procredit sieht sich trotz Rückgängen auf Kurs
- Procredit hält an Zielen für 2025 trotz Rückgang fest.
- Kreditvolumen wächst um 7,2%, Jahresziel bleibt 12%.
- Kostenentwicklung schlechter, 70% der Erträge betroffen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Procredit Holding hält trotz einer schwächeren Entwicklung in der ersten Jahreshälfte an ihren Zielen für 2025 größtenteils fest. In den ersten sechs Monaten gingen Zinsüberschuss, operative Erträge, Gewinn und Eigenkapitalrendite im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das Kreditvolumen wuchs zwar währungsbereinigt um 7,2 Prozent, doch für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand weiterhin mit einem Plus von 12 Prozent. Die Eigenkapitalrendite soll wie gehabt etwa 10 Prozent erreichen, obgleich sie im ersten Halbjahr nur bei 9 Prozent lag.
Allerdings geht Vorstandschef Hubert Spechtenhauser jetzt von einer etwas schlechteren Kostenentwicklung aus: So dürften die Kosten in diesem Jahr rund 70 Prozent der Erträge aufzehren. Bisher hatte er eine Quote etwa in Höhe des Vorjahreswerts von gut 68 Prozent in Aussicht gestellt.
Unter dem Strich verdiente die Procredit Holding im ersten Halbjahr 47 Millionen Euro, knapp 11 Prozent weniger als ein Jahr zuvor./stw/mis
