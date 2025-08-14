    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEWE Stiftung AktievorwärtsNachrichten zu CEWE Stiftung
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cewe legt bei Umsatz weiter zu - höhere Verluste im Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Cewe erzielt Rekordumsatz von 156 Millionen Euro.
    • Operativer Verlust von 4 Millionen Euro im Q2.
    • Jahresziele: Umsatz 835-865 Millionen Euro angestrebt.
    Cewe legt bei Umsatz weiter zu - höhere Verluste im Quartal
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    OLDENBURG (dpa-AFX) - Cewe hat dank einer anhaltenden hohen Nachfrage nach Fotobüchern im zweiten Quartal so viel umgesetzt wie noch nie zuvor. Der Umsatz des Fotodienstleisters ist in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um gut drei Prozent auf 156 Millionen gestiegen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Oldenburg mitteilte. Operativ machte Cewe im traditionell schwächeren Quartal einen höheren Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) - der Fehlbetrag betrug vier Millionen Euro nach einem Minus von 2,9 Millionen im Vorjahr. Das Unternehmen begründete dies mit einem schwachen deutschen Markt für Geschäftsdrucksachen. Unter dem Strich fiel ein Verlust von knapp 2,8 Millionen Euro an, auch hier mehr als im Vorjahr.

    Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Der Umsatz soll demnach im laufenden Jahr auf 835 bis 865 Millionen Euro steigen - das wäre ein Plus von bis zu vier Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet Cewe zwischen 84 und 92 Millionen Euro (2024: 86). Beim Nachsteuerergebnis peilt das Management 58 bis 63 Millionen Euro an - nach rund 60 Millionen Euro im vergangenen Jahr./mne/stk

    CEWE Stiftung

    -0,50 %
    -0,60 %
    -1,19 %
    -2,53 %
    +2,15 %
    +14,55 %
    -2,72 %
    +104,97 %
    +7.704,88 %
    ISIN:DE0005403901WKN:540390

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 99,05 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -0,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 736,39 Mio..

    CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 134,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +27,66 %/+41,84 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CEWE Stiftung - 540390 - DE0005403901

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CEWE Stiftung. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Cewe legt bei Umsatz weiter zu - höhere Verluste im Quartal Cewe hat dank einer anhaltenden hohen Nachfrage nach Fotobüchern im zweiten Quartal so viel umgesetzt wie noch nie zuvor. Der Umsatz des Fotodienstleisters ist in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um gut drei Prozent auf 156 …