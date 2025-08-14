Douglas Group: Starkes Wachstum – Prognose 2024/25 bestätigt!
Die DOUGLAS Group verzeichnet im dritten Quartal 2024/25 ein beeindruckendes Umsatzwachstum und kehrt in die Gewinnzone zurück, was die Stärke und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht.
Foto: adobe.stock.com
- Konzernumsatz der DOUGLAS Group im dritten Quartal 2024/25 steigt um 3,2% auf 1,0 Milliarden Euro, nach Bereinigung um die verkaufte Online-Apotheke Disapo um 4,0%.
- Filialumsatz wächst um 2,1% (flächenbereinigt -0,7%), E-Commerce ohne Disapo um 8,2%.
- EBITDA im dritten Quartal beträgt 154,6 Millionen Euro (+1,4%), mit einer EBITDA-Marge von 15,3%; bereinigtes EBITDA beträgt 158,2 Millionen Euro (-2,9%).
- Free Cashflow im dritten Quartal beträgt 104,8 Millionen Euro (+3,0%), und der Nettogewinn beträgt 17,3 Millionen Euro nach einem Vorjahresverlust von -71,6 Millionen Euro.
- In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 steigt der Konzernumsatz um 2,9% auf 3,6 Milliarden Euro, ohne Disapo um 3,8%.
- Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt: Konzernumsatz von etwas mehr als 4,5 Milliarden Euro, bereinigte EBITDA-Marge von rund 17%, und ein Nettogewinn von rund 175 Millionen Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Q3 2024/2025 Ergebnisse, bei Douglas ist am 14.08.2025.
Der Kurs von Douglas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,610EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,820EUR das entspricht einem Plus von +1,98 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.088,21PKT (-0,74 %).
+3,77 %
+0,77 %
+0,96 %
-9,15 %
-41,91 %
-58,88 %
ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte