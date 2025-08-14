JDC Group: Umsatz & EBITDA steigen trotz Liberation-Day-Umfeld!
Die JDC Group AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Wachstumszahlen und hebt ihre Prognosen für das Gesamtjahr an. Die strategische Akquisition der FMK-Gruppe verspricht weiteres Potenzial.
- Umsatz der JDC Group AG stieg im ersten Halbjahr 2025 um 14 Prozent auf 120,9 Mio. EUR.
- EBITDA erhöhte sich im ersten Halbjahr um über 23 Prozent auf 8,5 Mio. EUR.
- EBIT stieg im zweiten Quartal um 41,9 Prozent auf 1,9 Mio. EUR und im ersten Halbjahr um 39,1 Prozent auf 5,3 Mio. EUR.
- Konzernergebnis verbesserte sich im zweiten Quartal um 75,7 Prozent auf 1,2 Mio. EUR und im ersten Halbjahr um 42,8 Prozent auf 4,0 Mio. EUR.
- JDC Group AG hat die Prognose für 2025 angehoben und erwartet nun einen Umsatz von 260 bis 280 Mio. EUR und ein EBITDA von 20,5 bis 22,5 Mio. EUR.
- Akquisition der FMK-Gruppe soll Umsatzwachstum steigern und das Konzern-EBITDA bis 2026 um mindestens 50 Prozent erhöhen.
Der nächste wichtige Termin, Earnings Call zum Halbjahresabschluss 2025, bei JDC Group ist am 14.08.2025.
