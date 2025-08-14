Hapag-Lloyd: Starkes Wachstum & solide Ergebnisse trotz volatilen Markts
Hapag-Lloyd beeindruckt mit starken Zahlen und strategischem Weitblick, um auch in einem herausfordernden Umfeld erfolgreich zu bleiben.
Foto: Marcus Brandt - dpa
- Hapag-Lloyd verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Konzern-EBITDA von 1,9 Milliarden US-Dollar und ein Konzern-EBIT von 0,7 Milliarden US-Dollar.
- Die Transportmenge stieg um 11% auf 6,7 Millionen TEU, während die durchschnittliche Frachtrate stabil bei 1.400 USD/TEU blieb.
- Der Umsatz im Segment Linienschifffahrt erreichte 10,4 Milliarden US-Dollar, wobei das EBITDA auf 1,8 Milliarden US-Dollar sank, teils aufgrund von Anlaufkosten für das neue Gemini-Netzwerk.
- Im Segment Terminal & Infrastruktur stieg das EBITDA auf 79 Millionen US-Dollar, unterstützt durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an CNMP LH in Le Havre.
- Hapag-Lloyd plant, den Fokus auf Qualität, Wachstum und Performance zu legen und die Kostenstruktur zu optimieren, um den Herausforderungen des volatilen Marktes zu begegnen.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sieht ein Konzern-EBITDA von 2,8 bis 3,8 Milliarden US-Dollar vor, bleibt jedoch aufgrund geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Frachtraten mit Risiken behaftet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Hapag-Lloyd ist am 14.08.2025.
Der Kurs von Hapag-Lloyd lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 133,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,08 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 133,00EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.
-1,95 %
+3,79 %
+5,66 %
-8,76 %
-17,25 %
-57,61 %
+163,85 %
+380,81 %
ISIN:DE000HLAG475WKN:HLAG47
