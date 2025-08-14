Hamburger Hafen und Logistik: Erfolgreiches H1 2025 - Aufschwung pur!
Trotz globaler Herausforderungen glänzt die HHLA mit beeindruckenden Zahlen: Ein starkes Wachstum im Containerumschlag und Transport sowie steigende Umsätze und Gewinne unterstreichen ihre Marktstärke.
Foto: Jonas Walzberg - dpa
- HHLA verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg des Containerumschlags um 7,9 % auf 3.172 Tsd. TEU und des Containertransports um 19,6 % auf 997 Tsd. TEU.
- Die Konzern-Umsatzerlöse stiegen um 16,3 % auf 884,5 Mio. Euro, während das Betriebsergebnis (EBIT) um 34,8 % auf 79,4 Mio. Euro zunahm.
- Trotz geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten konnte die HHLA ihre Marktposition stärken, insbesondere durch den Ausbau des Intermodal-Segments und des Containerumschlags.
- Der Teilkonzern Hafenlogistik verzeichnete einen Umsatzanstieg um 16,6 % auf 865,7 Mio. Euro und eine EBIT-Steigerung um 40,1 % auf 72,4 Mio. Euro.
- Die internationalen Containerterminals der HHLA, insbesondere in Odessa und Italien, trugen maßgeblich zur positiven Mengenentwicklung und Umsatzsteigerung bei.
- Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt, mit einer erwarteten EBIT-Spanne auf Konzernebene von 195 bis 215 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Hamburger Hafen und Logistik ist am 14.08.2025.
Der Kurs von Hamburger Hafen und Logistik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,800EUR das entspricht einem Minus von -0,48 % seit der Veröffentlichung.
ISIN:DE000A0S8488WKN:A0S848
