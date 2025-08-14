adesso SE: Umsatz +12 %, EBITDA +34 % – Profitabilität steigt weiter
adesso SE verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Wachstum mit einem Umsatzplus von 12 % und einer EBITDA-Steigerung um 34 %. Die Prognosen für das Gesamtjahr bleiben optimistisch.
Foto: adesso SE
- adesso SE steigert Umsatz im 1. Halbjahr 2025 um 12 % auf 709,5 Mio. EUR und verbessert EBITDA um 34 % auf 37,2 Mio. EUR.
- Die Auslastung der Mitarbeitenden hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert, und es gab eine leichte Erholung im Produktgeschäft.
- Die Gesamtjahresprognose für Umsatz und Ergebnis wird bekräftigt, mit erwarteten Erlösen von 1,35 bis 1,45 Mrd. EUR und einem EBITDA zwischen 105 und 125 Mio. EUR.
- Im zweiten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 13 % auf 356,1 Mio. EUR, und das operative Ergebnis verdoppelte sich nahezu auf 19,3 Mio. EUR.
- Die Materialaufwendungen stiegen um 26 % überproportional zum Umsatz, während der Personalaufwand mit 10 % unterproportional zum Umsatz wuchs.
- adesso SE plant eine moderate Steigerung der Einstellungsdynamik und erwartet eine Aufhellung der Investitionsbereitschaft im Versicherungsproduktbereich.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei adesso ist am 14.08.2025.
Der Kurs von adesso lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 76,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,18 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 77,10EUR das entspricht einem Plus von +1,18 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.088,21PKT (-0,74 %).
+6,76 %
-6,32 %
-13,74 %
-23,77 %
+5,41 %
-52,56 %
+19,13 %
+288,16 %
-63,14 %
ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q
