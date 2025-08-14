Energiekontor AG: Starkes Wachstum steigert Gewinn im H1 2025
Energiekontor AG überzeugt im ersten Halbjahr 2025 mit einem starken Ergebnis, getrieben durch erfolgreiche Projekte und eine erweiterte Pipeline. Die Zukunftsstrategie verspricht weiteres Wachstum.
Foto: Energiekontor AG
- Energiekontor AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein signifikant verbessertes Konzernergebnis, hauptsächlich durch ein starkes Projektgeschäft.
- Zwei Windprojekte wurden veräußert, und weitere Projekte befinden sich im Bau oder in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen. Die Projektpipeline wurde auf 11,4 Gigawatt ausgebaut.
- Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 betrug 76,0 Mio. Euro, das Konzernergebnis vor Steuern stieg um 69,5 Prozent auf 28,3 Mio. Euro.
- Das Stromerzeugungssegment verzeichnete aufgrund schwachen Windaufkommens und niedrigerer Sonnenangebote rückläufige Umsätze, jedoch besteht Verbesserungspotenzial bei besseren Witterungsbedingungen.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und die Wachstumsstrategie 2023 bis 2028 wurden bestätigt, mit einem erwarteten Konzern-EBT von 70 bis 90 Mio. Euro für 2025.
- Energiekontor plant, die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu realisieren und hat seit der Gründung über 170 Projekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt umgesetzt.
Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,16 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,35EUR das entspricht einem Plus von +0,42 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.088,21PKT (-0,74 %).
-0,32 %
-2,07 %
+1,07 %
-3,18 %
-18,62 %
-51,09 %
+76,12 %
+271,65 %
+380,61 %
ISIN:DE0005313506WKN:531350
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte