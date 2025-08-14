Wirtschaft
Bundeswehr-Chefeinkäuferin sieht bei VW Potenzial für Panzerbau
Es gebe mehrere Herausforderungen, darunter das Gewicht der Produkte, so Lehnigk-Emden: "Es macht einen Unterschied, ob das Produkt eine Tonne oder 60 Tonnen wiegt." Zudem sei das spezialisierte Know-how für den Panzerbau in Deutschland derzeit nur bei einer Handvoll Unternehmen vorhanden. Einen "Schalter umlegen" sei nicht möglich, der Prozess sei deutlich komplizierter. "Aber wenn es darauf ankommt, ist auch das möglich", sagte sie der NOZ.
Der Rüstungshersteller Rheinmetall hat bereits Interesse am VW-Werk in Osnabrück bekundet, um es für die Herstellung von Militärfahrzeugen zu verwenden. Der kriselnde Autobauer hat sich offen für die Idee gezeigt.
Es würden schon lange mehr e Autos in D fahren,wenn auch die Strompreise so extrem niedrig wären wie in China, gleiches gilt für e Autos, die in D deutlich zu teuer sind . Beiläufig erwähnt,weil China immer als Vorbild für e Autos genommen wird!Ausschlaggebend für den Durchbruch der e Autos ist der Strompreis und Zahl der Ladesäulen. Anstatt unter vielem anderen unnötigen Ausgaben,sich die Diäten zu erhöhen, gleich um 600 Euro monatlich,weil vorher nur armselige 11.000 Euro monatlich gab,hätten unsere möchtegern ehrenwerten feinen Wesen im Bundestag lieber die Stromsteuer für privaten Verbraucher kräftig gesenkt und Netztentgelte abgeschafft ,damit mehr Geld für Verbraucher bleibt und diese sich auch mal ein e Auto kaufen und vor allem leisten können,dann wären deutlich mehr Autos von VW und anderen im Konzern verkauft worden