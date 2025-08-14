Henkel-Aktie: Chancen auf Trendwende trotz DAX-Rückschlag!

Defensive Werte wie Henkel sind in den letzten Monaten weniger gefragt, da Investoren sich verstärkt auf Wachstums- und Technologiewerte konzentrieren, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Diese hohe Bewertung könnte jedoch zu einer Sektorrotation führen, die Henkel begünstigen könnte. Die derzeitige Unternehmensbewertung ist attraktiv, was das Potenzial für eine Kurssteigerung erhöht.

Die Aktien des Klebstoff- und Konsumgüterherstellers Henkel zählen zu den Underperformern im DAX, mit einem Rückgang von über 17 Prozent in diesem Jahr. Während der DAX insgesamt um mehr als 20 Prozent zulegte, blieb Henkel hinter den Erwartungen zurück. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Die anhaltende Industriekrise und eine zurückhaltende Verbrauchernachfrage, die viele Käufer dazu veranlasst, auf Eigen- und Handelsmarken umzusteigen, belasten das Unternehmen. Hochpreisige Produkte wie Persil, Schwarzkopf und Pritt leiden unter dieser Entwicklung.

Technisch betrachtet zeigt der Chart von Henkel erste Anzeichen einer Bodenbildung. Der Kurs hat sich um die 65 Euro-Marke stabilisiert, und es gibt prozyklische Kaufsignale, da die Aktie die 50-Tage-Linie zurückerobern konnte. Zudem deuten bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren auf eine mögliche Trendwende hin. Der MACD-Indicator zeigt erste Entspannungssignale, was auf eine mögliche Stabilisierung hindeutet.

Trotz der konjunkturellen Herausforderungen hat Henkel in den letzten fünf Jahren eine zufriedenstellende Ertragslage aufrechterhalten. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 2 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 21,6 Milliarden Euro. Analysten erwarten für 2025 einen leichten Anstieg des Nettogewinns auf 2,08 Milliarden Euro, was zu einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,8 führt – deutlich unter dem 10-Jahres-Mittel von 21,3.

Die Dividendenrendite von knapp 3 Prozent und der hohe Cashflow von 7,6 Prozent tragen zur attraktiven Bewertung der Aktie bei. Analysten sind vorsichtig optimistisch und sehen ein Kursziel von 80,61 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 16 Prozent impliziert. Diese Einschätzung könnte im Rahmen einer Sektorrotation von Wachstums- zu Value-Werten schnell relevant werden.

