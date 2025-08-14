RENK Group AG: Rekordaufträge und starkes Wachstum im Rüstungssektor!

Das Verteidigungsgeschäft bleibt der Haupttreiber des Unternehmens. Im Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS), das Getriebe für Leopard-2-Panzer liefert, stieg der Auftragseingang um 65,9 Prozent auf 681 Millionen Euro. Der Umsatz in diesem Segment wuchs um 32 Prozent auf 389 Millionen Euro, und das EBIT erhöhte sich um 45,3 Prozent auf 67 Millionen Euro, was die Marge auf 17,1 Prozent anhob. Ein weiterer bedeutender Auftrag über 99 Millionen US-Dollar kam von einem langjährigen Verteidigungskunden in den USA.

Die RENK Group AG hat im ersten Halbjahr 2025 ihren Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt und profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach Rüstungsprodukten. Der Auftragseingang stieg um 46,8 Prozent auf 921 Millionen Euro, während der Auftragsbestand mit 5,9 Milliarden Euro einen neuen Rekord erreichte. Der Umsatz erhöhte sich um 21,5 Prozent auf 620 Millionen Euro, und das bereinigte EBIT wuchs überproportional um 29,4 Prozent auf 89 Millionen Euro, was die EBIT-Marge auf 14,4 Prozent anhob.

Im Segment Marine & Industry (M&I) stieg der Auftragseingang um 16,4 Prozent auf 183 Millionen Euro, während der Umsatz um 8,7 Prozent auf 176 Millionen Euro zulegte. Das EBIT in diesem Bereich wuchs um 16,1 Prozent auf 19 Millionen Euro, was die Marge auf 10,7 Prozent verbesserte. Hier konnte das Marinegeschäft die schwächere Nachfrage im Industriesektor ausgleichen.

Das kleinere Segment Slide Bearings verzeichnete hingegen einen Rückgang beim Auftragseingang um 5,5 Prozent auf 66 Millionen Euro, während der Umsatz leicht um 2,6 Prozent auf 63 Millionen Euro stieg. Das EBIT sank um 5,4 Prozent auf 10 Millionen Euro, die Marge blieb jedoch mit 16,6 Prozent über dem Konzernschnitt.

CEO Dr. Alexander Sagel betonte die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf die europäische und weltweite Sicherheit und die Bereitschaft, die steigende Nachfrage effizient zu bedienen. CFO Anja Mänz-Siebje bestätigte die Prognose für 2025 mit einem erwarteten Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro und einem EBIT zwischen 210 und 235 Millionen Euro. Zusätzliche Impulse könnten aus künftigen Beschaffungsvorhaben in Deutschland und Europa resultieren.

Inmitten der Kontroversen um einen deutschen Exportstopp für Rüstungsgüter nach Israel plant Renk, die Produktion für israelische Panzer in die USA zu verlagern, um die Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten.

