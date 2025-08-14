CoreWeave: JPMorgan hebt Kursziel auf 135 USD – Risiko oder Chance?

Trotz dieser positiven Einschätzung warnt Murphy vor der "extremen Volatilität" der Aktie, die durch unregelmäßige Großaufträge und deren Umsetzung bedingt ist. Er betont, dass die kurzfristigen Quartalszahlen schwer vorherzusagen sind und dass die Aktie anfällig für starke Schwankungen bleibt. Dies könnte zu einer anhaltend hohen Volatilität führen, auch wenn die Wachstumsdynamik des Unternehmens langfristig intakt bleibt. Murphy verweist auf die Möglichkeit von "binären, schwer einschätzbaren Großtransaktionen", die, wenn sie erfolgreich sind, zu unerwartetem Wachstum führen könnten, während kurzfristig ein höherer Cashburn zu erwarten sei.

JPMorgan hat die Aktie von CoreWeave, einem Anbieter von KI-Infrastruktur, optimistisch bewertet und das Kursziel von 66 auf 135 US-Dollar angehoben. Analyst Mark Murphy hebt die Overweight-Einstufung hervor, gestützt durch einen bedeutenden Fünfjahresvertrag mit OpenAI im Wert von 11,9 Milliarden US-Dollar. CoreWeave wird damit beauftragt, Rechenzentren für KI-Anwendungen bereitzustellen, was die langfristigen Marktchancen des Unternehmens erheblich steigern könnte.

Im jüngsten Quartalsbericht übertraf CoreWeave die Umsatzschätzungen mit 1,21 Milliarden US-Dollar, was einer Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dennoch wies das Unternehmen einen Nettoverlust von 290,5 Millionen US-Dollar aus, was die Anleger verunsicherte und zu einem Rückgang der Aktie um etwa neun Prozent im nachbörslichen Handel führte. Die operative Marge fiel dramatisch von 20 auf 2 Prozent, was auf gestiegene Betriebskosten und hohe aktienbasierte Vergütungen zurückzuführen ist. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens beträgt nun 11,1 Milliarden US-Dollar.

CoreWeave plant, seine Expansion fortzusetzen, und hat kürzlich das KI-Software-Startup Weights & Biases für 1,4 Milliarden US-Dollar übernommen. Zudem wurden Verträge mit wichtigen Kunden wie Goldman Sachs und Morgan Stanley abgeschlossen. Der Umsatz-Backlog stieg auf 30,1 Milliarden US-Dollar, was auf eine anhaltend hohe Nachfrage hinweist.

Für das dritte Quartal erwartet CoreWeave einen Umsatz zwischen 1,26 und 1,30 Milliarden US-Dollar und hat die Jahresprognose für 2025 auf 5,15 bis 5,35 Milliarden US-Dollar angehoben. Das Unternehmen plant zudem, GPU-Ressourcen auf Spot-Basis zu vermieten, um kurzfristige Kapazitäten anzubieten. Trotz der positiven Entwicklungen bleibt der Markt skeptisch, da viele Analysten die Aktie nur zum Halten empfehlen.

Die CoreWeave Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,83 % und einem Kurs von 117,8EUR auf Nasdaq (14. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.