Bullish Börsengang: 1,11 Milliarden Dollar und ein neuer Krypto-Hype!

Dieser Börsengang ist der zweite Versuch von Bullish, an die Börse zu gehen, nachdem ein geplanter SPAC-Merger im Jahr 2022 gescheitert war. Seitdem hat das Unternehmen seinen Fokus auf institutionelle Investoren gelegt und bietet eine Handelsplattform für Spot-, Margin- und Derivatehandel in Verbindung mit DeFi-Protokollen an. CEO Tom Farley, ehemaliger Präsident der NYSE, leitet das in den Cayman Islands ansässige Unternehmen, das auch die Krypto-Nachrichtenseite CoinDesk betreibt.

Die Kryptobörse Bullish, unterstützt von Peter Thiel, hat am Mittwoch erfolgreich ihren Börsengang an der New York Stock Exchange (NYSE) vollzogen und dabei 1,11 Milliarden US-Dollar eingespielt. Die Aktien wurden zu einem Preis von 37 US-Dollar platziert, was über der zuvor angehobenen Preisspanne von 32 bis 33 US-Dollar liegt. Mit dieser Bewertung erreicht Bullish eine Marktkapitalisierung von etwa 5,41 Milliarden US-Dollar. Der Handel beginnt unter dem Tickersymbol BLSH, und die Emission wurde von großen Banken wie JPMorgan, Jefferies und Citigroup begleitet. Zudem zeigten Investoren wie BlackRock und ARK Invest Interesse an Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar.

Die Nachfrage nach den Aktien war enorm, der Börsengang war mehr als 20-fach überzeichnet. Diese positive Entwicklung ist Teil eines wieder anziehenden US-Kapitalmarktes für Krypto-Unternehmen, unterstützt durch neue gesetzliche Rahmenbedingungen wie den GENIUS Act und eine starke Performance am Kryptomarkt. In den letzten Monaten haben auch andere Unternehmen wie Circle, BitGo und Grayscale Börsenpläne eingereicht.

Zu den größten Anteilseignern von Bullish zählen Brendan Blumer, CEO von Block.one, und Boardmember Kokuei Yuan, die zusammen einen signifikanten Anteil am Unternehmen halten. Bullish hat seit seinem Start im Jahr 2021 ein Handelsvolumen von über 1,25 Billionen US-Dollar erreicht und positioniert sich als bedeutender Akteur im institutionellen Krypto-Trading.

Der Börsengang von Bullish könnte jedoch auch als Warnsignal für einen überhitzten Markt interpretiert werden, da die Euphorie um IPOs an die Zeiten im Jahr 2021 erinnert, als ähnliche Unternehmen wie Rivian und Coinbase spektakuläre Börsengänge hinlegten. Analysten warnen, dass der Markt möglicherweise am Ende eines Bullenmarktes steht, was durch Zinssenkungen der Federal Reserve nicht gemildert werden könnte.

Die Bullish Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,97USD auf Nasdaq (14. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.