Evotec SE: Enttäuschende Halbjahreszahlen sorgen für Anleger-Unruhe!

Das bereinigte EBITDA verschlechterte sich von -0,5 Millionen Euro auf -1,9 Millionen Euro, was die Sorgen um die operative Leistungsfähigkeit verstärkt. Auch wenn das Periodenergebnis von -115,6 Millionen Euro im Vorjahr auf -73,3 Millionen Euro verbessert wurde, führte dies zu weiteren Mittelabflüssen. Um die Liquidität zu sichern, nahm Evotec einen Kredit in Höhe von 44 Millionen Euro auf, wodurch die verfügbaren Zahlungsmittel auf etwa 268 Millionen Euro erhöht werden konnten. Die langfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 355,2 Millionen Euro.

Die Evotec SE, ein Hamburger Unternehmen im Bereich der Wirkstoffforschung, hat im ersten Halbjahr 2025 erneut enttäuschende Ergebnisse präsentiert, die die Anleger verunsichern. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 371,2 Millionen Euro, was auf ein schwaches Marktumfeld zurückzuführen ist. Besonders betroffen war das Segment der Auftragsforschung, das einen Rückgang von 11 % verzeichnete, während die Biologics-Sparte ein Umsatzwachstum von 16 % auf 102,2 Millionen Euro erzielen konnte. Trotz dieser positiven Entwicklung in einem Teilbereich blieb das Unternehmen insgesamt hinter den Erwartungen zurück.

Für das Gesamtjahr erwartet Evotec Erlöse zwischen 760 und 800 Millionen Euro, was unter dem Vorjahresniveau von 797 Millionen Euro liegt. Das Unternehmen plant jedoch, das bereinigte EBITDA auf 30 bis 50 Millionen Euro zu steigern, unterstützt durch Kostensenkungen und niedrigere Forschungsaufwendungen.

Die Marktreaktion auf die Halbjahreszahlen war negativ. Die Aktie fiel am Handelsplatz Tradegate um fast 5 %, und seit Jahresbeginn hat der Kurs um fast 20 % nachgegeben. Technisch gesehen droht ein „Death Cross“, was ein weiteres Verkaufssignal darstellen könnte. Analysten raten Anlegern, sich von Evotec abzuwenden und in aussichtsreichere Biotechnologie-Werte zu investieren, die in der aktuellen Marktlage bessere Renditen versprechen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Evotec trotz einiger Lichtblicke in der Biologics-Sparte mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist. Die unzureichende Geschäftsentwicklung und die schwache Nachfrage im Bereich der präklinischen Forschung lassen Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens aufkommen, einen nachhaltigen Turnaround zu erreichen. Anleger sollten daher vorsichtig sein und die Opportunitätskosten eines Investments in Evotec in Betracht ziehen.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 6,496EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.