Bayer investiert 1,3 Milliarden: Neuer Hoffnungsträger gegen Krebs!

Die Vereinbarung sieht vor, dass Bayer die Entwicklungskosten des Medikaments übernimmt, während Kumquat Biosciences die ersten klinischen Studien durchführen wird. Bayer erhält im Gegenzug eine gestaffelte Lizenzgebühr auf den Nettoumsatz des Medikaments sowie erfolgsabhängige Zahlungen, die an bestimmte Entwicklungsmeilensteine gebunden sind. Kumquat behält jedoch das exklusive Recht, in den USA eine Gewinnbeteiligung zu verhandeln.

Bayer hat eine bedeutende Partnerschaft mit dem US-Biotechunternehmen Kumquat Biosciences geschlossen, um die Entwicklung eines vielversprechenden Krebsmedikaments voranzutreiben. Im Rahmen dieser Vereinbarung investiert der Leverkusener Pharmakonzern bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung eines Inhibitors, der gezielt gegen die KRAS-G12D-Mutation gerichtet ist. Diese Mutation ist mit verschiedenen Krebsarten, darunter Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Lungenkrebs, assoziiert und tritt in nahezu 25 Prozent aller Krebserkrankungen auf. Aktuell gibt es für diese Mutation noch keine effektiven Behandlungsoptionen, was die Bedeutung des Projekts unterstreicht.

Diese strategische Partnerschaft ist Teil von Bayers Bestrebungen, sein Medikamentengeschäft zu diversifizieren und zu stärken, insbesondere angesichts der wachsenden Konkurrenz durch generische Nachahmerprodukte für seine Bestseller Xarelto und Eylea. Der CEO Bill Anderson betont, dass die Erweiterung des Produktportfolios entscheidend für das zukünftige Wachstum des Unternehmens ist.

Bayer hat sich seit der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 in einer schwierigen Lage befunden, da das Unternehmen mit zahlreichen Rechtsstreitigkeiten in den USA konfrontiert ist. Die Aktie hat seitdem mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren, konnte jedoch in diesem Jahr bereits einen Kursgewinn von 32 Prozent verzeichnen. Analysten haben unterschiedliche Einschätzungen zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens abgegeben, wobei einige eine vorsichtige Haltung einnehmen, während andere optimistischere Kursziele formulieren.

Insgesamt zeigt die Partnerschaft mit Kumquat Biosciences, dass Bayer aktiv an der Verbesserung seiner Onkologie-Pipeline arbeitet und versucht, sich in einem herausfordernden Marktumfeld neu zu positionieren. Die Entwicklung des KRAS-G12D-Inhibitors könnte nicht nur einen bedeutenden Fortschritt in der Krebsbehandlung darstellen, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung und zum Wachstum des Unternehmens leisten.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 26,79EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.