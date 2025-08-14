Hannover Rück übertrifft Erwartungen: Nettogewinn steigt auf 833 Millionen Euro!

Die Eigenkapitalrendite der Hannover Rück betrug annualisiert 23,0 Prozent und übertraf damit das strategische Ziel von über 14 Prozent. Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni auf 11,1 Milliarden Euro, ein Rückgang im Vergleich zu 11,8 Milliarden Euro Ende 2024. Finanzvorstand Christian Hermelingmeier betonte, dass die positive Geschäftsentwicklung und günstige Währungseffekte genutzt wurden, um die Bilanz zu stärken, insbesondere durch eine Erhöhung der Schadenreserven zur Reduzierung künftiger Ergebnisvolatilität.

Die Hannover Rück hat im zweiten Quartal 2025 ihre Erwartungen übertroffen und den Nettogewinn auf 833 Millionen Euro gesteigert, was einem Anstieg von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Analysten hatten lediglich mit 792 Millionen Euro gerechnet. Im ersten Halbjahr summierte sich der Gewinn auf 1,3 Milliarden Euro, was einem Plus von 13,2 Prozent entspricht. Trotz dieser positiven Entwicklung fiel der Aktienkurs um 2,6 Prozent auf 259,80 Euro.

Im Segment der Schaden-Rückversicherung stieg der Bruttoumsatz im ersten Halbjahr um 4,8 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro. Die Großschäden beliefen sich auf 976,1 Millionen Euro, was leicht über den budgetierten Erwartungen lag. Hauptursachen waren Waldbrände in Kalifornien und andere Naturereignisse. Die kombinierte Schaden-/Kostenquote sank nur leicht auf 88,4 Prozent, während das operative Ergebnis (EBIT) in diesem Bereich um 11,6 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro anstieg.

Die Personen-Rückversicherung entwickelte sich stabil, mit einem Rückversicherungs-Serviceergebnis von 444,5 Millionen Euro, das leicht unter dem Vorjahr lag, jedoch auf Kurs ist, das Jahresziel von über 875 Millionen Euro zu erreichen. Im Kapitalanlagegeschäft erzielte die Hannover Rück eine Rendite von 3,3 Prozent und übertraf damit das Mindestziel von 3,2 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2025 bekräftigte der Vorstand das Ziel eines Nettogewinns von rund 2,4 Milliarden Euro, vorausgesetzt, die Großschadenbelastung überschreitet nicht den Erwartungswert von 2,1 Milliarden Euro. Vorstandschef Clemens Jungsthöfel äußerte sich optimistisch über das zweite Halbjahr und die Erreichung der Jahresziele, während die Basisdividende im Rahmen des Strategiezyklus 2024–2026 weiter gesteigert werden soll.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 257,2EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.