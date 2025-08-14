Nvidia unter Beschuss: Chinesische Vorwürfe gefährden KI-Chips!

Nvidia sieht sich mit Vorwürfen aus China konfrontiert, die besagen, dass seine H20-KI-Chips ein nationales Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Diese Anschuldigungen wurden von einem Social-Media-Account, der mit dem staatlichen Fernsehsender CCTV verbunden ist, erhoben. In einem Artikel wurde behauptet, die Chips seien technologisch minderwertig, umweltschädlich und könnten über eine „Kill Switch“-Funktion aus der Ferne deaktiviert werden. Nvidia hat diese Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und betont, dass Cybersicherheit für das Unternehmen von höchster Bedeutung sei. Es gibt keine Hintertüren in den Chips, die eine Fernsteuerung ermöglichen würden.

Der politische Kontext dieser Auseinandersetzung ist komplex. Die H20-Chips wurden speziell für den chinesischen Markt entwickelt, nachdem die US-Regierung unter Donald Trump strenge Exportkontrollen für fortschrittliche KI-Technologie eingeführt hatte. Im April 2023 wurde der Verkauf der H20-Modelle nach China zunächst komplett untersagt, die Sperre wurde jedoch im Juli im Rahmen von Handelsgesprächen wieder aufgehoben. Nvidia hat einen Deal mit der US-Regierung, der den Verkauf bestimmter Chips nach China erlaubt, was für das Unternehmen von großer Bedeutung ist, da China zu seinen größten Absatzmärkten gehört.