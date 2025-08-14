Nvidia unter Beschuss: Chinesische Vorwürfe gefährden KI-Chips!
Nvidia sieht sich mit Vorwürfen aus China konfrontiert, die besagen, dass seine H20-KI-Chips ein nationales Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Diese Anschuldigungen wurden von einem Social-Media-Account, der mit dem staatlichen Fernsehsender CCTV verbunden ist, erhoben. In einem Artikel wurde behauptet, die Chips seien technologisch minderwertig, umweltschädlich und könnten über eine „Kill Switch“-Funktion aus der Ferne deaktiviert werden. Nvidia hat diese Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und betont, dass Cybersicherheit für das Unternehmen von höchster Bedeutung sei. Es gibt keine Hintertüren in den Chips, die eine Fernsteuerung ermöglichen würden.
Der politische Kontext dieser Auseinandersetzung ist komplex. Die H20-Chips wurden speziell für den chinesischen Markt entwickelt, nachdem die US-Regierung unter Donald Trump strenge Exportkontrollen für fortschrittliche KI-Technologie eingeführt hatte. Im April 2023 wurde der Verkauf der H20-Modelle nach China zunächst komplett untersagt, die Sperre wurde jedoch im Juli im Rahmen von Handelsgesprächen wieder aufgehoben. Nvidia hat einen Deal mit der US-Regierung, der den Verkauf bestimmter Chips nach China erlaubt, was für das Unternehmen von großer Bedeutung ist, da China zu seinen größten Absatzmärkten gehört.
Die chinesischen Staatsmedien haben die H20-Modelle wiederholt als technisch unterlegen dargestellt und fordern von Nvidia überzeugende Sicherheitsnachweise, um das Vertrauen der chinesischen Nutzer zurückzugewinnen. Diese Angriffe könnten Teil einer breiteren politischen Strategie sein, die darauf abzielt, westliche Technologieanbieter in China zu schwächen.
Finanziell hat Nvidia unter den Exportbeschränkungen gelitten. Im Mai 2023 musste das Unternehmen einen Wertverlust von 4,5 Milliarden US-Dollar auf unverkaufte H20-Bestände hinnehmen und schätzt, dass seine Umsatzerwartungen für das laufende Quartal um 8 Milliarden US-Dollar höher lägen, wenn keine Exportbeschränkungen existieren würden. Trotz dieser Herausforderungen zeigt die Nvidia-Aktie eine positive Entwicklung und schloss am Freitag mit einem Plus von 1 Prozent.
Analysten sind optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von Nvidia. Das US-Analysehaus Piper Sandler hat seine Prognosen angehoben und sieht ein erhebliches Kurspotenzial aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Chips. Analyst Harsh Kumar erwartet, dass die Nachfrage das Angebot bis zum Jahresende übersteigen wird, was die positive Marktstimmung weiter verstärkt.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 181,6EUR auf Nasdaq (14. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
