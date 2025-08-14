PVA TePla: Quartalszahlen schockieren – Doch die Aktie erholt sich!

Die Reaktion der Anleger war zunächst negativ: Der Aktienkurs fiel im frühen Handel um fast elf Prozent. Doch im Laufe des Tages erholte sich der Kurs und notierte gegen Mittag mit einem Plus von 6 Prozent bei über 22 Euro, was den Aktienkurs seit Jahresbeginn um rund 70 Prozent steigen ließ. PVA TePla gehört damit zu den stärksten Titeln im SDax.

Die Quartalszahlen des Werkstoffspezialisten PVA TePla sorgten am Mittwoch für große Aufregung an der Börse. Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von knapp zwölf Prozent auf 119,6 Millionen Euro, was die Markterwartungen deutlich verfehlte. Das operative Ergebnis (EBITDA) fiel um fast ein Drittel auf 14,9 Millionen Euro. Besonders besorgniserregend war der Rückgang im zweiten Quartal, wo der Umsatz um 18 Prozent auf 60,8 Millionen Euro sank und das EBIT um 63 Prozent auf 4,2 Millionen Euro einbrach.

Ein Grund für die positive Wende könnte der starke Auftragseingang des Unternehmens sein. Im ersten Halbjahr wurden Aufträge im Wert von 103,6 Millionen Euro verbucht, was einem Anstieg von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders stark war die Nachfrage im Industriesegment, insbesondere in den Bereichen Energie, Luftfahrt und Halbleiter, wo die Bestellungen für Metrologiesysteme bei asiatischen Kunden zweistellig anstiegen. Der Auftragsbestand belief sich Ende Juni auf etwa 140 Millionen Euro.

Trotz der positiven Auftragslage bleibt das Management vorsichtig. Unternehmenschefin Jalin Ketter kündigte an, dass für das Gesamtjahr eher das untere Ende der Prognosespanne realistisch sei. Für 2023 wird ein Umsatz zwischen 260 und 280 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 34 bis 39 Millionen Euro angestrebt. Die Rückgänge im ersten Halbjahr wurden teilweise auf geplante Investitionen in Personal, Infrastruktur und Forschung zurückgeführt.

Insgesamt zeigt sich, dass PVA TePla trotz der aktuellen Herausforderungen eine lebendige Nachfrage nach seinen Produkten verzeichnet. Verzögerte Projekte sollen größtenteils bis 2025 umgesetzt werden, was den Anlegern Hoffnung auf eine positive Entwicklung in der Zukunft gibt.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 22,47EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.