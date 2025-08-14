Goldpreis unter Druck: Zollspekulationen und Trumps klare Ansage!

US-Präsident Donald Trump reagierte jedoch schnell auf die Spekulationen und stellte klar, dass Gold nicht mit Zöllen belegt werde. Auf seiner Plattform Truth Social verkündete er: "Gold wird nicht mit Zöllen belegt!" Diese Aussage sorgte für eine Stabilisierung des Goldpreises, der am Dienstag bei etwa 3.348 Dollar pro Feinunze gehandelt wurde, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vortag darstellt. Zuvor war der Preis aufgrund der Zollspekulationen unter Druck geraten und hatte zeitweise um etwa 50 Dollar nachgegeben.

In den letzten Tagen sorgte ein Bericht der "Financial Times" für Aufregung auf dem Goldmarkt, als er angebliche neue Zölle auf bestimmte Goldeinfuhren aus dem Ausland thematisierte. Diese Informationen basierten auf einer Mitteilung der US-Zollbehörde Customs Border Protection Agency (CBP), die darauf hindeutete, dass Goldbarren mit einem Gewicht von einem Kilo und 100 Unzen (3,11 Kilo) mit Zöllen belegt werden könnten. Diese Nachricht führte zu einem Anstieg des Goldpreises, der zeitweise auf über 3.530 Dollar pro Feinunze kletterte.

Die möglichen Zölle hätten insbesondere die Schweiz stark betroffen, da Ein-Kilo-Barren einen Großteil der Schweizer Goldexporte in die USA ausmachen. In der Schweiz werden die in London üblichen Goldgrößen oft in die in New York gängigen Formate umgegossen, was die Bedeutung dieser Handelsbeziehungen unterstreicht.

Die Reaktionen auf die Zollspekulationen und Trumps klare Aussage verdeutlichen die Volatilität des Goldmarktes und die Sensibilität der Anleger gegenüber politischen Entscheidungen. Die Unsicherheit über zukünftige Handelsbedingungen könnte weiterhin zu Preisschwankungen führen, insbesondere in einem wirtschaftlichen Umfeld, das von Inflation und möglichen Zinssenkungen geprägt ist.

Analysten erwarten, dass die US-Notenbank (Fed) aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der aktuellen wirtschaftlichen Lage möglicherweise gezwungen sein wird, die Zinsen zu senken, um den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft zu unterstützen. Dies könnte in der Folge die Nachfrage nach Gold und Silber ankurbeln, da diese Edelmetalle traditionell als sichere Anlage in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit gelten.

Insgesamt bleibt der Goldmarkt angesichts der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den USA unter Beobachtung, während Anleger auf weitere Signale reagieren, die die Preisentwicklung beeinflussen könnten.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 3.358USD auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.