Ölpreise im Sinkflug: Geopolitik und Lagerbestände belasten Märkte

Zusätzlich beeinflusste die Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Ölpreise nur kurzfristig. US-Präsident Donald Trump hatte ein Dekret unterzeichnet, das die ursprünglich geplanten höheren Zölle auf chinesische Importe um 90 Tage verschob. Die Anleger richten ihren Fokus auf ein bevorstehendes Treffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, das am Freitag stattfinden soll. Dieses Treffen könnte potenziell Fortschritte in Bezug auf eine Waffenruhe im Ukraine-Konflikt bringen und möglicherweise die Öllieferungen aus Russland erhöhen.

Die Ölpreise haben am Dienstag, den 10. Oktober 2023, eine negative Entwicklung genommen und konnten nicht an die leichte Erholung vom Wochenbeginn anknüpfen. Im frühen Handel stiegen die Preise zunächst, drehten jedoch bis zum Nachmittag ins Minus. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 66,32 US-Dollar, was einem Rückgang von 31 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 49 Cent auf 63,47 Dollar. Trotz einer erhöhten Prognose für die Ölnachfrage durch die OPEC, die ein Wachstum von 1,4 Millionen Barrel pro Tag für das kommende Jahr vorhersagt, blieben die Preise unter Druck.

Am Montag, den 9. Oktober, stiegen die Ölpreise leicht an, nachdem sie in der Vorwoche stark gefallen waren. Ein Barrel Brent kostete 66,93 US-Dollar, was einem Anstieg von 34 Cent entspricht. Die Stabilisierung der Preise wurde jedoch durch die Unsicherheit rund um das bevorstehende Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin überschattet. Analysten erwarten, dass die Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe und die damit verbundenen geopolitischen Spannungen weiterhin einen erheblichen Einfluss auf die Ölpreise haben werden.

Am Mittwoch, den 11. Oktober, fielen die Ölpreise erneut. Brent kostete 65,33 US-Dollar, was einem Rückgang von 78 Cent entspricht. Die Internationale Energieagentur (IEA) senkte ihre Prognose für die weltweite Ölnachfrage auf einen Anstieg von nur 680.000 Barrel pro Tag. Zudem stiegen die Rohöllagerbestände in den USA um drei Millionen Barrel, was ebenfalls drückend auf die Preise wirkte. Die Marktteilnehmer warten gespannt auf das Treffen zwischen den beiden Präsidenten, das möglicherweise auch Auswirkungen auf die Sanktionen gegen Russland und den globalen Ölhandel haben könnte.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 65,83USD auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.