Nynomic AG: Halbjahreszahlen 2025 – Umsatzrückgang und neue Effizienzstrategie!

Die Ergebnisse spiegeln die anhaltenden Unsicherheiten in den Märkten wider, die durch geopolitische Spannungen, Handelsbeschränkungen und eine allgemeine Marktschwäche verursacht werden. Kunden agieren vorsichtiger, reduzieren Lagerbestände und tätigen Aufträge mit kürzeren Vorlaufzeiten. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Nachfrage nach Nynomic-Produkten relativ stabil, insbesondere für kundenspezifische Lösungen, jedoch mit zeitlichen Verzögerungen bei Entwicklungsprojekten.

Die Nynomic AG hat am 12. August 2025 ihre vorläufigen Halbjahresergebnisse für das Jahr 2025 veröffentlicht, die von einem signifikanten Umsatzrückgang und einem negativen EBIT geprägt sind. Der Umsatz belief sich in den ersten sechs Monaten auf etwa 42,1 Millionen Euro, was einem Rückgang von 12 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBIT fiel auf -2,0 Millionen Euro, im Vergleich zu 4,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand verringerte sich um 27 % auf 43,4 Millionen Euro.

Um den schwierigen Marktbedingungen zu begegnen, hat Nynomic das Effizienzprogramm NyFIT2025 ins Leben gerufen, das Maßnahmen zur Kostenoptimierung, Produktivitätssteigerung und Effizienzverbesserung umfasst. Die Umsetzung dieses Programms soll ab 2026 zu Einsparungen von 5 bis 6 Millionen Euro pro Jahr führen, während im laufenden Jahr Restrukturierungskosten von mindestens 1,5 Millionen Euro anfallen.

Aufgrund der schwachen ersten Jahreshälfte hat der Vorstand die Umsatzprognose für 2025 von ursprünglich 105 bis 110 Millionen Euro auf 100 bis 105 Millionen Euro gesenkt. Das EBIT wird nun auf 2 bis 4 Millionen Euro geschätzt, was ebenfalls eine deutliche Reduzierung darstellt. Dennoch zeigt sich der Vorstand vorsichtig optimistisch für die zweite Jahreshälfte, insbesondere für das vierte Quartal, in dem eine Belebung der Geschäftsentwicklung erwartet wird.

Nynomic verfügt über eine solide Bilanz und ausreichende Liquiditätsreserven, um die temporären Herausforderungen zu überstehen. Das Unternehmen bleibt entschlossen, auch in schwierigen Zeiten strategisch zu investieren und die Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum zu schaffen. Der vollständige Halbjahresbericht wird bis zum 29. August 2025 auf der Unternehmenswebsite verfügbar sein.

Die Nynomic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 10,70EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.