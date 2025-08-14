HelloFresh senkt Prognose: Starker Euro drückt auf Gewinne und Umsatz!

Im Hinblick auf den Umsatz rechnet HelloFresh für 2025 mit einem stärkeren Rückgang als ursprünglich angenommen. Das währungsbereinigte Erlöswachstum bei Fertiggerichten fiel geringer aus als geplant, was zu einer Prognose eines Umsatzrückgangs von sechs bis acht Prozent führt. Zuvor hatte das Unternehmen einen Rückgang von maximal drei Prozent in Aussicht gestellt. Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Umsatz währungsbereinigt um 3,6 Prozent, jedoch wird ein stärkeres Wachstum erst gegen Ende des Geschäftsjahres erwartet.

HelloFresh, der führende Anbieter von Kochboxen, hat seine Ergebnisprognose für das Jahr 2025 aufgrund eines starken Euro nach unten korrigiert. Das Unternehmen erwartet nun ein bereinigtes EBITDA zwischen 415 und 465 Millionen Euro, während zuvor eine Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro prognostiziert wurde. Auch das bereinigte EBIT soll mit 175 bis 225 Millionen Euro unter den vorherigen Erwartungen von 200 bis 250 Millionen Euro liegen. Die Währungsentwicklung, insbesondere der Rückgang des US-Dollars sowie des australischen und kanadischen Dollars gegenüber dem Euro, hat maßgeblich zu dieser Anpassung beigetragen.

Im zweiten Quartal 2025 sank der Umsatz von 1,9 Milliarden auf 1,7 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Rückgang von 9,5 Prozent entspricht – ein Wert, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Positiv zu vermerken ist, dass das bereinigte EBITDA dank eines Effizienzprogramms von 146,4 Millionen auf 158,5 Millionen Euro anstieg.

Zusätzlich kündigte HelloFresh an, das laufende Aktienrückkaufprogramm um 100 Millionen Euro auf insgesamt bis zu 175 Millionen Euro zu erhöhen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Aktienkurse zu stabilisieren. Nach der Bekanntgabe der Prognoseanpassungen fiel die Aktie von HelloFresh um mehr als 5 Prozent auf der Handelsplattform Tradegate.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation von HelloFresh, wie externe Faktoren wie Wechselkursentwicklungen die Unternehmensprognosen erheblich beeinflussen können. Die Anpassungen der finanziellen Erwartungen reflektieren die Herausforderungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, während es gleichzeitig versucht, durch Effizienzsteigerungen und strategische Maßnahmen die Ertragslage zu verbessern.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 8,178EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.