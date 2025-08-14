„Circus SE: NATO-Zulassung katapultiert Aktie um 20% – Was jetzt kommt!“

Circus SE ist nun berechtigt, an Verteidigungsbeschaffungen und Direktvergaben aller NATO-Mitgliedstaaten teilzunehmen. Das Unternehmen hebt hervor, dass es der einzige zugelassene Anbieter vollautomatisierter KI-Robotiklösungen für die taktische Truppenversorgung ist. Analyst Oliver Wojahn von MWB Research zeigt sich optimistisch und sieht in der Zulassung die Erschließung eines neuen, lukrativen Marktes. Er betont, dass Circus trotz anfänglich geringer Aufträge im Verteidigungsbereich aufgrund des hohen Margenpotenzials erhebliche Gewinne erzielen könnte.

Am Dienstag sorgte die Aktie des Robotik-Spezialisten Circus SE für Aufsehen, nachdem das Unternehmen die NATO-Zulassung für Verteidigungsaufträge erhalten hatte. Der Kurs der Aktie stieg zeitweise um über 20 Prozent und erreichte ein Tageshoch von 18,25 Euro, bevor er sich bei 17,40 Euro stabilisierte, was einem Anstieg von 16 Prozent entspricht. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt der Kurs jedoch unter dem Mai-Hoch von 18,60 Euro und dem Rekordhoch von 36 Euro, das kurz nach dem Börsengang im Mai 2024 erreicht wurde.

Die offizielle Mitteilung von Circus besagt, dass das Unternehmen in das Lieferantenverzeichnis der NATO Support and Procurement Agency (NSPA) aufgenommen wurde. Diese Zertifizierung eröffnet Circus den Zugang zu NATO-weiten Programmen in den Bereichen Verteidigung, Logistik und Krisenreaktion. Circus wird nun in einer Reihe mit etablierten Anbietern wie Lockheed Martin und Rheinmetall geführt. CEO Nikolas Bullwinkel betont, dass die Zertifizierung die hohe Qualität und Sicherheit der Produkte von Circus bestätigt und die nächste Phase der globalen Expansion einleitet.

Allerdings gibt es kritische Stimmen zu dieser Meldung. Einige Analysten argumentieren, dass die Formulierungen irreführend sind und die tatsächliche Bedeutung der Zulassung überbewertet wird. Die Registrierung im NSPA-Lieferantenverzeichnis sei lediglich der erste Schritt, um an Ausschreibungen teilnehmen zu können, und kein Garant für Aufträge. Zudem wird angeführt, dass die Behauptung, Circus sei der einzige Anbieter vollautonomer Systeme, nicht verifiziert werden kann, da das NSPA-Register nicht öffentlich einsehbar ist.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie Circus SE die neu gewonnenen Möglichkeiten im Verteidigungssektor nutzen wird und ob sich die hohen Erwartungen der Investoren erfüllen können.

Die Circus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.