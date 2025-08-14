    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tui AG: Kursziel-Anhebung trotz Herausforderungen im Sommergeschäft!

    Tui AG: Kursziel-Anhebung trotz Herausforderungen im Sommergeschäft!
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Tui AG von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Karan Puri begründete die Anpassung mit einer Erhöhung der Schätzungen für das operative Ergebnis (EBIT) des Reisekonzerns, nachdem Tui seinen Ausblick verbessert hatte. Trotz dieser positiven Entwicklung sieht Tui jedoch Herausforderungen im Sommergeschäft. Hitzewellen im Mittelmeerraum und geopolitische Konflikte, insbesondere im Nahen Osten, haben die Buchungen für die Sommersaison um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr gedrückt, in Deutschland sogar um fünf Prozent. Vorstandschef Sebastian Ebel erklärte, dass Tui bis Anfang August 86 Prozent der angebotenen Pauschalreisen verkauft habe, die Preise jedoch im Schnitt drei Prozent höher lägen als im Vorjahr.

    Die Schweizer Großbank UBS hat Tui nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit "Neutral" und einem Kursziel von 8 Euro eingestuft. Der Umsatz habe die Erwartungen erfüllt, während das operative Ergebnis positiv überrascht habe. Die Prognose für den Jahresgewinn 2024/25 wurde von Tui angehoben, was die Aktie am Mittwoch um 8,4 Prozent auf 8,56 Euro steigen ließ, den höchsten Kurs des Jahres. Analysten lobten die starke Profitabilität des Unternehmens, insbesondere in den Bereichen Hotels und Kreuzfahrten, während die Buchungen für den Sommer schwächer ausfielen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Short
    8,97€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7,95€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz der positiven Nachrichten bleibt die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Rentabilität bestehen, da viele Kunden ihre Reisen spät buchen und von Wetterbedingungen sowie geopolitischen Entwicklungen beeinflusst werden. Tui versucht, dieser Entwicklung mit Rabattaktionen entgegenzuwirken. Analysten äußerten sich optimistisch über das frühe Wintergeschäft, das auf Preissteigerungen hindeutet, und die Aussichten für die Sparten Hotels und Kreuzfahrten.

    Insgesamt zeigt die Tui-Aktie eine volatile Entwicklung, hat sich jedoch seit ihrer Rückkehr in den MDax um fast ein Viertel erholt. Die Unternehmensführung arbeitet weiterhin daran, die finanziellen Strukturen nach der staatlichen Rettung während der Corona-Krise zu stabilisieren. Die Prognoseerhöhung für das bereinigte EBIT auf eine Spanne von 9 bis 11 Prozent wird als positiver Schritt gewertet, auch wenn einige Analysten Bedenken hinsichtlich der langfristigen Rentabilität äußern.



    TUI

    +0,14 %
    +8,57 %
    +12,72 %
    +15,78 %
    +46,77 %
    -12,65 %
    -21,05 %
    -80,75 %
    +27,65 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 8,508EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tui AG: Kursziel-Anhebung trotz Herausforderungen im Sommergeschäft! Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Tui AG von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Karan Puri begründete die Anpassung mit einer Erhöhung der Schätzungen für das operative Ergebnis (EBIT) des …