Tui AG: Kursziel-Anhebung trotz Herausforderungen im Sommergeschäft!
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Tui AG von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Karan Puri begründete die Anpassung mit einer Erhöhung der Schätzungen für das operative Ergebnis (EBIT) des Reisekonzerns, nachdem Tui seinen Ausblick verbessert hatte. Trotz dieser positiven Entwicklung sieht Tui jedoch Herausforderungen im Sommergeschäft. Hitzewellen im Mittelmeerraum und geopolitische Konflikte, insbesondere im Nahen Osten, haben die Buchungen für die Sommersaison um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr gedrückt, in Deutschland sogar um fünf Prozent. Vorstandschef Sebastian Ebel erklärte, dass Tui bis Anfang August 86 Prozent der angebotenen Pauschalreisen verkauft habe, die Preise jedoch im Schnitt drei Prozent höher lägen als im Vorjahr.
Die Schweizer Großbank UBS hat Tui nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit "Neutral" und einem Kursziel von 8 Euro eingestuft. Der Umsatz habe die Erwartungen erfüllt, während das operative Ergebnis positiv überrascht habe. Die Prognose für den Jahresgewinn 2024/25 wurde von Tui angehoben, was die Aktie am Mittwoch um 8,4 Prozent auf 8,56 Euro steigen ließ, den höchsten Kurs des Jahres. Analysten lobten die starke Profitabilität des Unternehmens, insbesondere in den Bereichen Hotels und Kreuzfahrten, während die Buchungen für den Sommer schwächer ausfielen.
Trotz der positiven Nachrichten bleibt die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Rentabilität bestehen, da viele Kunden ihre Reisen spät buchen und von Wetterbedingungen sowie geopolitischen Entwicklungen beeinflusst werden. Tui versucht, dieser Entwicklung mit Rabattaktionen entgegenzuwirken. Analysten äußerten sich optimistisch über das frühe Wintergeschäft, das auf Preissteigerungen hindeutet, und die Aussichten für die Sparten Hotels und Kreuzfahrten.
Insgesamt zeigt die Tui-Aktie eine volatile Entwicklung, hat sich jedoch seit ihrer Rückkehr in den MDax um fast ein Viertel erholt. Die Unternehmensführung arbeitet weiterhin daran, die finanziellen Strukturen nach der staatlichen Rettung während der Corona-Krise zu stabilisieren. Die Prognoseerhöhung für das bereinigte EBIT auf eine Spanne von 9 bis 11 Prozent wird als positiver Schritt gewertet, auch wenn einige Analysten Bedenken hinsichtlich der langfristigen Rentabilität äußern.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 8,508EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.
