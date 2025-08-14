Tui AG: Kursziel-Anhebung trotz Herausforderungen im Sommergeschäft!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Tui AG von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Karan Puri begründete die Anpassung mit einer Erhöhung der Schätzungen für das operative Ergebnis (EBIT) des Reisekonzerns, nachdem Tui seinen Ausblick verbessert hatte. Trotz dieser positiven Entwicklung sieht Tui jedoch Herausforderungen im Sommergeschäft. Hitzewellen im Mittelmeerraum und geopolitische Konflikte, insbesondere im Nahen Osten, haben die Buchungen für die Sommersaison um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr gedrückt, in Deutschland sogar um fünf Prozent. Vorstandschef Sebastian Ebel erklärte, dass Tui bis Anfang August 86 Prozent der angebotenen Pauschalreisen verkauft habe, die Preise jedoch im Schnitt drei Prozent höher lägen als im Vorjahr.

Die Schweizer Großbank UBS hat Tui nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit "Neutral" und einem Kursziel von 8 Euro eingestuft. Der Umsatz habe die Erwartungen erfüllt, während das operative Ergebnis positiv überrascht habe. Die Prognose für den Jahresgewinn 2024/25 wurde von Tui angehoben, was die Aktie am Mittwoch um 8,4 Prozent auf 8,56 Euro steigen ließ, den höchsten Kurs des Jahres. Analysten lobten die starke Profitabilität des Unternehmens, insbesondere in den Bereichen Hotels und Kreuzfahrten, während die Buchungen für den Sommer schwächer ausfielen.