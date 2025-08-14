Formycon AG: Umsatzrückgang im ersten Halbjahr – Hoffnung auf Comeback!

Trotz der aktuellen Herausforderungen zeigt sich Formycon optimistisch für die zweite Jahreshälfte. Das Unternehmen erwartet eine Umsatzsteigerung durch die Erfolgsbeteiligung am bereits zugelassenen Biosimilar FYB202, insbesondere im vierten Quartal. Formycon bekräftigte seine Jahresprognose und rechnet mit einem Gesamtumsatz zwischen 55 und 65 Millionen Euro, basierend auf der Annahme, dass die Umsätze aus FYB202 im zweiten Halbjahr signifikant steigen werden.

Formycon AG, ein führender Hersteller von Biosimilars, hat im ersten Halbjahr 2025 einen signifikanten Rückgang der Umsätze verzeichnet. Der Umsatz fiel auf 9 Millionen Euro, verglichen mit 26,9 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Entwicklung wurde hauptsächlich durch einen Rückgang bei Meilensteinzahlungen und Erstattungen von Entwicklungsleistungen verursacht. Das Unternehmen meldete zudem ein erhöhtes EBITDA-Defizit von 17,9 Millionen Euro, was eine Verschlechterung um eine Million Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr wurde durch mehrere positive Meilensteine geprägt. FYB202, ein Biosimilar zu Stelara, wurde erfolgreich in den USA und mehreren europäischen Ländern eingeführt. Der Vertrieb in den USA erfolgt über den Partner Fresenius Kabi, und das Produkt hat bereits den Status der Austauschbarkeit erhalten, was die Vermarktung erleichtert. Formycon erwartet, dass die Umsätze aus FYB202 im zweiten Halbjahr deutlich zunehmen werden.

Ein weiteres wichtiges Projekt ist FYB206, ein Biosimilar zu Keytruda, dessen Patientenrekrutierung in der Phase-I-Studie erfolgreich abgeschlossen wurde. Formycon plant, im zweiten Halbjahr Lizenzpartnerschaften für FYB206 abzuschließen, was als zentraler Werttreiber für das Unternehmen gilt.

Finanziell hat Formycon im Juni 2025 eine Unternehmensanleihe in Höhe von 70 Millionen Euro erfolgreich platziert, um die Wachstumsstrategie zu unterstützen. Diese Maßnahme soll die finanzielle Flexibilität erhöhen und die Entwicklung der Biosimilar-Pipeline vorantreiben.

Insgesamt zeigt Formycon eine solide strategische Ausrichtung und bleibt optimistisch, dass die positiven Entwicklungen in der zweiten Jahreshälfte zu einer Stabilisierung und einem Wachstum des Unternehmens führen werden. Der CEO, Dr. Stefan Glombitza, betonte die Bedeutung der Diversifizierung und der Expansion in wachstumsstarke Märkte, um langfristigen Erfolg zu sichern.

Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 24,98EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.