Energiekontor verkauft Windparks an Elsdorf: 40 MW für grüne Energie!

Die beiden Windparks werden mit insgesamt sieben Nordex N149-Anlagen ausgestattet, die eine Nabenhöhe von etwa 164 Metern und einen Rotordurchmesser von 149 Metern aufweisen. Der erwartete Jahresertrag beider Parks liegt bei rund 90 Gigawattstunden, was ausreicht, um über 27.000 Haushalte mit grünem Strom zu versorgen und jährlich etwa 68.000 Tonnen CO2 einzusparen. Die Projekte sind zudem mit einem EEG-Zuschlag ausgestattet, der im Rahmen einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur erteilt wurde.

Die Energiekontor AG, ein führender deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat am 13. August 2025 den Verkauf von zwei Windparkprojekten an die Stadt Elsdorf bekannt gegeben. Die Projekte, Elsdorf-Frankeshoven und Elsdorf-Tollhausen, haben eine Gesamtnennleistung von 40 Megawatt und sind Teil der kommunalen Bemühungen zur Förderung erneuerbarer Energien in Nordrhein-Westfalen. Diese Transaktionen sind Teil der Wachstumsstrategie von Energiekontor, die im laufenden Geschäftsjahr bereits vier Verkäufe umfasst.

Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG, betonte die Bedeutung der Kooperation mit der Stadt Elsdorf für die regionale Wertschöpfung und die Energiewende. Andreas Heller, Bürgermeister von Elsdorf, hob hervor, dass die Stadt durch den Erwerb der Windparkprojekte finanziell profitieren und ihre Energieversorgung unabhängiger gestalten kann.

Im ersten Halbjahr 2025 konnte Energiekontor sein Konzernergebnis signifikant steigern, wobei das Projektgeschäft eine zentrale Rolle spielte. Der Konzernumsatz blieb mit 76 Millionen Euro stabil, während das Ergebnis vor Steuern (EBT) um 69,5 Prozent auf 28,3 Millionen Euro anstieg. Die Gesamtleistung des Unternehmens betrug 171,5 Millionen Euro, was auf die zahlreichen im Bau befindlichen Projekte zurückzuführen ist.

Energiekontor plant, die Wachstumsstrategie bis 2028 fortzusetzen und erwartet ein deutlich über dem Vorjahresergebnis liegendes EBT für 2025. Die Projektpipeline umfasst derzeit rund 11,4 Gigawatt, was das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht. Energiekontor ist seit 1990 aktiv und hat mehr als 170 Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt realisiert.

