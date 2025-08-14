    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    Trotz Kalifornien-Bränden

    Versicherer Talanx erwartet 2025 noch mehr Gewinn

    • Talanx hebt Gewinnprognose für 2025 auf 2,3 Mrd. €
    • Rekordgewinn im H1: 1,4 Mrd. € - 26% mehr als 2022
    • Optimismus für Q3 trotz Hurrikan-Risiken im Nordatlantik
    Trotz Kalifornien-Bränden - Versicherer Talanx erwartet 2025 noch mehr Gewinn
    HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx hebt nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr seine Gewinnprognose für 2025 an. Statt mehr als 2,1 Milliarden soll der Überschuss im Gesamtjahr jetzt rund 2,3 Milliarden Euro erreichen, teilte der Konzern mit der Hauptmarke HDI am Donnerstag in Hannover mit. Dabei steckte der Versicherer immense Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien weg. Diese kamen besonders den weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück teuer zu stehen, an dem Talanx die Mehrheit der Anteile hält.

    Im ersten Halbjahr verdiente Talanx unter dem Strich fast 1,4 Milliarden Euro - 26 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Besonders stark legte die Erstversicherungssparte zu, zu der außer HDI auch Versicherer in Polen und Lateinamerika gehören. Diesmal steuerte der Konzernbereich sogar 51 Prozent zum Konzernergebnis bei. Der Rest des Gewinns kam aus der Rückversicherung.

    "Trotz hoher Großschadenleistungen im ersten Quartal haben wir ein Rekord-Halbjahresergebnis erzielt und gleichzeitig unsere Resilienz weiter gestärkt", sagte Vorstandschef Torsten Leue. Zwar kosteten die Zerstörungen durch die Brände in Los Angeles Anfang des Jahres den Konzern mehr als 624 Millionen Euro. Dank eines glimpflich verlaufenen zweiten Quartal blieben die gesamten Großschäden im ersten Halbjahres bei Talanx mit gut 1,1 Milliarden Euro jedoch innerhalb des vorgesehenen Budgets.

    Talanx blicke daher "optimistisch auf das dritte Quartal und den Rest des Jahres", sagte Leue. Dann steht im Nordatlantik die diesjährige Hurrikan-Saison bevor. Diese richten an den Küsten der USA und in der Karibik oft milliardenschwere Schäden an und gehören zu den größten Naturkatastrophen-Risiken für Versicherer und Rückversicherer./stw/nas/he

     

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 257,3 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -5,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 31,02 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 315,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 340,00EUR was eine Bandbreite von +8,74 %/+32,04 % bedeutet.




