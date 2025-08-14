Swiss Re steigert Halbjahresgewinn deutlich
- Gewinn von Swiss Re steigt um 24% auf 2,6 Mrd. USD
- Umsatz sinkt von 22,2 auf 20,9 Mrd. USD im H1
- Preiserhöhungen von 2,3% trotz steigender Risiken
ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Der Überschuss wuchs im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar (2,2 Mrd Euro), wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Damit übertraf der Rückversicherer die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Swiss-Re-Chef Andreas Berger sieht den Konzern auf gutem Weg zu dem angekündigten Jahresgewinn von mindestens 4,4 Milliarden Dollar.
Allerdings verbuchte die Swiss Re im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang von 22,2 auf 20,9 Milliarden Dollar. Bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern zur Jahresmitte konnte der Konzern zwar im Schnitt Preiserhöhungen von 2,3 Prozent durchsetzen. Allerdings stiegen die Schadenerwartungen durch Inflation und veränderte Risiken um 4,6 Prozent. Bereinigt um diese Faktoren musste die Swiss Re wie ihre deutschen Konkurrentinnen Munich Re und Hannover Rück Preisrückgänge hinnehmen./stw/tp/rw/AWP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 257,3 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -5,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,95 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 577,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -13,13 %/+16,42 % bedeutet.