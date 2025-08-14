Swiss Re steigert Halbjahresgewinn deutlich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 257,3 auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -5,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,95 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 577,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -13,13 %/+16,42 % bedeutet.