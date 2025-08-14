Mutares SE: Rekordgewinne und strategische Neuausrichtung 2025!

Die Mutares-Holding erwartet für die zweite Jahreshälfte eine Zunahme an Exit-Aktivitäten, nachdem im ersten Halbjahr fünf Verkaufstransaktionen abgeschlossen wurden. Besonders hervorzuheben ist der Teilverkauf der Beteiligung an Steyr Motors, der wesentlich zur Ergebnissteigerung beitrug. Der Konzern plant, seine Umsatzerwartungen für 2025 auf 6,5 bis 7,5 Milliarden Euro zu bestätigen, gestützt durch den fortlaufenden Portfolioausbau, der im ersten Halbjahr durch acht abgeschlossene Akquisitionen vorangetrieben wurde.

Die Mutares SE & Co. KGaA hat im ersten Halbjahr 2025 ein starkes finanzielles Ergebnis erzielt, mit einem Nettoergebnis von 69,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 32 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Umsatzerlöse der Holding aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees beliefen sich auf 53,4 Millionen Euro, während die Gesamterlöse des Konzerns auf 3,1 Milliarden Euro stiegen, was einem Zuwachs von 19 % entspricht. Das EBITDA des Konzerns sprang auf 598,2 Millionen Euro, beeinflusst durch signifikante Gewinne aus Akquisitionen und Exits.

Die Segmente Automotive & Mobility sowie Engineering & Technology zeigen gemischte Ergebnisse. Während das Segment Automotive & Mobility mit einem Umsatz von 1,2 Milliarden Euro zulegte, kämpfte es weiterhin mit Herausforderungen wie Stornierungen und Produktionsverzögerungen. Das Segment Engineering & Technology verzeichnete eine Umsatzverdopplung auf 906,2 Millionen Euro, was auf erfolgreiche Akquisitionen zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu erlebte das Segment Retail & Food einen Rückgang der Umsätze auf 393,3 Millionen Euro, was auf ein schwieriges Marktumfeld zurückzuführen ist.

Die Mutares SE plant zudem eine Neusegmentierung ihrer operativen Schwerpunkte, um die strategische Steuerung und das Management der Portfoliounternehmen zu optimieren. Ein neues Segment, Infrastructure & Special Industry, wird eingeführt, um Unternehmen in regulierten Märkten zu bündeln. Diese Umstrukturierung soll Synergien fördern und die Transparenz für Investoren erhöhen.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 wird ein Jahresüberschuss der Holding zwischen 130 und 160 Millionen Euro erwartet, mit dem Ziel, bis 2028 einen Konzernumsatz von 10 Milliarden Euro zu erreichen. Mutares bleibt optimistisch, die gesetzten Ziele zu erreichen, und plant, seine Marktposition durch gezielte Akquisitionen und Restrukturierungen weiter zu stärken.

