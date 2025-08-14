secunet: Umsatzsprung und EBIT-Verbesserung – Aktie unter Druck!

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich signifikant von 1,4 Millionen Euro im Vorjahr auf 7,2 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 4,2 % entspricht, im Vergleich zu 1,0 % im Vorjahr. Auch das EBITDA stieg von 9,6 Millionen Euro auf 16,7 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 9,7 % entspricht. Das Konzernperiodenergebnis für das erste Halbjahr beträgt 5,0 Millionen Euro, im Vergleich zu 1,0 Millionen Euro im Vorjahr, was zu einem Ergebnis je Aktie von 0,77 Euro führt (Vorjahr: 0,16 Euro).

Die secunet Security Networks AG, ein führendes Cybersecurity-Unternehmen in Deutschland, hat am 12. August 2025 ihren Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht und dabei positive Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 präsentiert. Der Umsatz des Unternehmens stieg um 19 % auf 171,7 Millionen Euro, verglichen mit 144,3 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Steigerung ist auf höhere Umsätze in den beiden Segmenten Public Sector und Business Sector zurückzuführen.

Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2025 liegt mit 192,5 Millionen Euro weiterhin auf einem hohen Niveau, auch wenn er im Vergleich zum Vorjahr (205,3 Millionen Euro) leicht gesunken ist. Marc-Julian Siewert, Vorstandsvorsitzender von secunet, äußerte sich optimistisch über die Geschäftsentwicklung und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2025. Der Umsatz wird voraussichtlich bei rund 425 Millionen Euro liegen, während die EBIT-Marge zwischen 9,5 und 11,5 Prozent und die EBITDA-Marge zwischen 14,5 und 16,5 Prozent erwartet wird.

Trotz der positiven Halbjahreszahlen hat die Aktie von secunet in den letzten Wochen an Wert verloren. Nach einem Hoch Anfang Juli 2025 erlebte die Aktie einen Rückgang von bis zu zehn Prozent, was auf eine allgemeine Marktsituation und möglicherweise auf die bereits veröffentlichten Eckdaten zurückzuführen ist. Der Kurs fiel unter die 100-Tage-Linie, was das Chartbild der Aktie belastet. Dennoch beträgt das Jahresplus der secunet-Aktien immer noch 74 %, auch wenn das Rekordniveau von über 600 Euro aus dem Jahr 2021 derzeit unerreichbar scheint.

Insgesamt zeigt secunet eine robuste Geschäftsentwicklung, die auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell hinweist, während die Marktentwicklung und die Aktienkurse weiterhin volatil bleiben.

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 206,8EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.